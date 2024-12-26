Üye Girişi
Haberler
Narin Güran davasında savcı mütalaasını açıkladı: Herkes suç ortağı
Savcı mütaalasını açıkladı: Herkes suç ortağı
Anne Yüksel Güran'ın avukatı özür dileyerek açıkladı: Narin'in vücudunda PSA bulundu
Tüm aileden özür dileyerek açıkladı: Narin'in vücudunda bulundu
Merkez Bankası 22 ay sonra ilk kez faiz indirdi
Merkez Bankası, 22 ay sonra ilk kez faiz indirdi
Yasağın kalktığı Suriye'de sokak ortasında döviz satışı yapılıyor
Esad sonrası yasak kalktı, sokak ortasında satmaya başladılar

Suriye'de kadınların gömüldüğü toplu mezarlar bulundu

Suriye'de kadınların gömüldüğü toplu mezarlar bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Suriye'de kadınların gömüldüğü toplu mezarlar bulundu Suriye'nin başkenti Şam'da sadece kadınların gömüldüğü toplu mezarlar ortaya çıktı.

- Suriye'de kadınların gömüldüğü toplu mezarlar bulundu

ŞAM - Suriye'nin başkenti Şam'da sadece kadınların gömüldüğü toplu mezarlar ortaya çıktı.

Suriye'de muhaliflerin iktidara gelmesinin ardından Esad rejiminin neden olduğu vahşet gözler önüne serildi. İşkence merkezi hapishaneler ve Suriyelilerin toplu halde gömüldüğü mezarlar Esad rejiminin halka yaşattıklarını en iyi şekilde anlatıyor. Şam kırsalındaki El Zeynebiye bölgesinde tespit edilen toplu mezarlara giden Suriyeliler, kazılan çukurlarda tanıdık bir eşya ya da elbise parçası bulmaya çalışıyor.

Esad'ın neden olduğu vahşeti yerinde görmeye gelen Abdelaziz Jawad, "Cesetleri üst üste buraya koymuşlar. Burası çok derin. Bunun gibi çok toplu mezar var. Cesetleri buraya getirip içerisine atıyorlar. Esad ve askerleri suçlu. Onlar mafya, domuz. Bu kadın elbisesi, ey Araplar bakın, Esad suçlarına bakın. Bu çukura sadece kadınları atmışlar. Bu kan kadın kanı. Bu mezarlık yeni yapılmış. Esad düşmeden önce herkesi buraya getirip kurşuna dizmiş. Biz Esad'ı istiyoruz, onu idam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Suriyeliler toplu mezarlarda yakınlarını arıyor

Esad rejiminin işkence merkezi olarak bilinen Sednaya Hapishanesi'ndeki kardeşinden 10 yıldır haber alamayan ve toplu mezarların olduğu bölgeye gelerek kardeşinin cesedini bulmaya çalışan Suriyeli kadın ise, "Sednaya'da toplam 4 defa ziyaret ettim. 2014 yılından sonra bizi görüştürmediler. Bir daha görüşemedik" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

"İki araçla toplam 400 kişiyi getirip buraya gömdüler"

Sednaya Hapishanesi'nde öldürülen insanların buraya gömüldüğünü söyleyen Zaid Firas, "Sednaya Hapishanesi'nde kardeşimi ziyaret etmeye gittim. İki araçla toplam 400 kişiyi getirip buraya gömdüler. Kendi gözlerimle gördüm. Şehitler terörist değil, Esad terörist. Elimdeki insan kemiği" diyerek elindeki kemiği toprağa gömdü.

Toplu mezarlara toplam kaç kişinin gömüldüğü henüz bilinmiyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OKAN GENÇ - Güncel
img

Faizler düşünce piyasa hareketlendi! İşte altın ve dövizde son durum
img

Savcı mütaalasını açıkladı: Herkes suç ortağı
img

Okan Buruk'tan çok konuşulacak Icardi ve Osimhen sözleri
Suriye'de 3 şehri yangın yerine çeviren tehlikeli söylenti
Suriye'de 3 şehri yangın yerine çeviren tehlikeli söylenti
Arabistan takımıyla anlaşan Fatih Terim'den ilk açıklama geldi
Arabistan takımıyla anlaşan Terim'den ilk açıklama geldi
Asgari ücrete yapılan zam sonrası marketler etiket değiştirmeye başladı
Vay vatandaşın haline! Asgari ücret zammı sonrası korkulan oldu
Son ankette çarpıcı sonuç! Ne AK Parti ne de CHP birinci oldu
Son ankette çarpıcı sonuç! Ne AK Parti ne de CHP birinci oldu
Kayıp şahıs evde kafası parçalanmış halde ölü bulundu
Yakınları haber alamıyordu! Evdeki görüntü herkesi dehşete düşürdü
Çin'in 6. nesil savaş uçağı ilk kez havalandı
İlk kez havalandı! Çin'den düşmanlarına büyük gözdağı

Son Dakika Haberleri

Narin Güran davası PSA nedir, PSA ne demek? CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 26 Aralık günün maçları nereden izlenir? Holding 5. BÖLÜM fragmanı yayınlandı mı? Holding 4. bölüm tek parça HD izleme linki! 27 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları! Yengeç, İkizler, Kova, Aslan burcu yorumu! 27 Aralık AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Aşk Tarifi filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Aşk Tarifi filmi ne zaman, nerede çekildi? Fatih Terim Al-Shabab ile anlaştı mı? GELİNİM MUTFAKTA 26 ARALIK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 26 Aralık Perşembe Gelinim Mutfakta kim kazandı? Işık İpek öldü mü? Yaşar İpek'in kardeşi Işık İpek neden öldü? Işık İpek kimdir? Işık İpek kaç yaşında, nereli? Şakir Paşa Köşkü yandı mı? Şakir Paşa Köşkü zarar gördü mü?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.