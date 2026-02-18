Haberler

Suriye'de terör örgütü YPG'den kurtarılan bölgelerde ilk teravih namazı kılındı

Suriye'de terör örgütü YPG'den kurtarılan bölgelerde ilk teravih namazı kılındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suriye'de terör örgütü YPG'den alınan Rakka, Halep'in Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahalleleri ile Deyrizor kırsalında ilk teravih namazı kılındı. Vatandaşlar ramazanın başlangıcını huzur içinde kutladı.

Suriye'de terör örgütü YPG'den alınan Rakka ili, Halep'in Şeyh Maksud ve Eşrefiyye Mahalleri ile Deyrizor ili kırsalında ilk teravih namazı kılındı.

AA ekipleri, terör örgütünden kurtarılan bölgelerdeki ilk teravi namazını görüntüledi.

Halep'in Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahalleleri ve Rakka, Deyrizor illeri ile Haseke kırsalındaki camilerde saf tutan vatandaşlar ramazanın ilk teravih namazını kıldı.

Başkent Şam'daki Emevi Camisi'nde diğer illerden hatta farklı ülkelerden gelen Müslümanlar ramazanın ilk teravih namazını birlikte eda etti.

Türkiye'den gelen Muhammet, ilk teravih namazını Emevi Camisi'nde kılmanın sevinç verici olduğunu söyledi.

Rakkalı Halil el-Ceysi de, kentin terör örgütü YPG'den temizlenmesinin ardından ilk teravih namazını Firdevs Camisi'nde eda ettiğini belirtti.

Ceysi, "Mübarek ramazan ayının Suriye halkının gönüllerini kin, nefret ve fitneden arındırmasını temenni ediyorum." dedi.

Rakkalı Mervan Ceddu, Esed rejiminin devrilmesi ve terör örgütü YPG'nin bölgeden çıkarılmasıyla uzun yıllar süren sıkıntıların ardından ilk kez huzur içinde bir teravih namazı kıldıklarını belirtti.

Deyrizor'un terör örgütü YPG'den kurtulmasından dolayı şükrettiklerini belirten Ahmet Duyem, artık gönül rahatlığıyla sabah ve teravih namazlarına gelebildiğini ifade etti.

Duyem, "Firavun'un halkına yaptığı zulümden daha ağırını Deyrizor halkı yaşadı. Yıllarca baskı gördük. Sonsuz şükürler olsun ki artık onlardan kurtulduk." dedi.

Devrik rejim ve terör örgütünün zulmünü bizzat yaşayanların özgürlüğün değerini daha iyi bildiğini ifade eden Duyem, "Bu yaşananlar ne kitaplarda anlatılabilir ne de sözle tarif edilebilir. İnsanların korku ve sorgu olmadan sabah namazına gelebilmesi büyük bir nimet." diye konuştu.

Suriye ordusu, 6 ocak da başlattığı operasyonda terör örgütü YPG işgalindeki Halep'in Şeyh Maksud ve Eşreffiye mahallesini, Rakka ilini ve Deyrizor kırsalını YPG'den kurtarmıştı.

Kaynak: AA " / " + Mehmet Burak Karacaoğlu -
ABD: İran'a saldırı için birçok gerekçe var

Türkiye'nin yanı başında savaşın başlaması an meselesi
Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor! Suriye'de DEAŞ'lı teröristler kamptan kaçtı

Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor! Yüzlercesi kaçtı
Bakan Şimşek'ten milyonları ilgilendiren 'maaş' açıklaması

Milyonları heyecanlandıracak zam açıklaması geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şara imzayı attı, Suriye'de genel af ilan edildi! Sadece 3 suç kapsam dışı

Şara imzayı attı, Suriye'de genel af ilan edildi! 3 suç kapsam dışı
Davutoğlu, 'Vasiyetimdir' diyerek açıkladı: Onları cenazemde istemiyorum

"Vasiyetimdir" diyerek açıkladı: Onları cenazemde istemiyorum
Böyle bir maç yok! Tam 5 gol, her şey 90'da değişti

Böyle bir maç yok! Tam 5 gol, her şey 90'da değişti
Kurban Kurbanov, Galatasaraylıların gönlünü bir kez daha fethetti

Kurbanov, Galatasaraylıların gönlünü bir kez daha fethetti
Şara imzayı attı, Suriye'de genel af ilan edildi! Sadece 3 suç kapsam dışı

Şara imzayı attı, Suriye'de genel af ilan edildi! 3 suç kapsam dışı
25 yıl boyunca evinde biriktirdiği çöpü 20 kamyon 2 günde ancak çıkardı

25 yıl boyunca evinde biriktirdi, 20 kamyon 2 günde ancak çıkardı
Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport müjdesi

Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport müjdesi