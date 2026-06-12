Süreç yine başa sardı! Trump'ın sözlerine İran'dan yalanlama

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile yürütülen nükleer müzakerelerde anlaşmaya varıldığı yönündeki açıklamaları kısa sürede dünya gündemine oturdu. Trump, anlaşmanın "mükemmel" olduğunu belirterek imzaların önümüzdeki günlerde atılabileceğini söyledi. Ancak Trump'ın açıklamalarının ardından İran'dan yalanlama geldi. İran yaptığı açıklamada sürecin henüz tamamlanmadığını belirtti.

TRUMP: İRAN İLE MÜKEMMEL BİR ANLAŞMA YAPTIK

Trump yaptığı açıklamada, İran ile önemli bir uzlaşmaya vardıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"İran ile mükemmel bir anlaşma yaptık. Önümüzdeki günlerde imzaların atılması mümkün. İran'ın hiçbir zaman nükleer silah sahibi olmayacağına dair anlaşmamız var. Bunun nispeten hızlı olmasını umuyoruz ama boğazlar anlaşma imzalanır imzalanmaz açılacak. İmza töreni belki cumartesi ya da pazartesi günü olabilir. Bunun oldukça hızlı ilerleyeceğini düşünüyoruz

ABD Başkanı ayrıca anlaşmanın imzalanmasının ardından Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılacağını savundu.

MÜZAKERELERDE TÜRKİYE DETAYI

Trump, süreçte bölgesel liderlerle temaslarını sürdürdüğünü belirterek Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan liderleriyle görüştüğünü açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de önümüzdeki günlerde görüşeceğini söyleyen Trump, Türkiye'nin süreçteki rolüne dikkat çekti.

GÖZLER CENEVRE VE G7 ZİRVESİNE ÇEVRİLDİ

Bloomberg'in üst düzey kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ABD ve İran arasında nihai anlaşmadan önce bir mutabakat zaptı üzerinde uzlaşma sağlanabileceği öne sürüldü.

İddiaya göre söz konusu metnin 14 Haziran'da İsviçre'nin Cenevre kentinde imzalanması ve ardından diplomatik sürecin ikinci aşamasına geçilmesi planlanıyor. Bazı kaynaklar ise imza için Viyana'nın da seçenekler arasında bulunduğunu belirtti.

İRAN'DAN NET MESAJ: HENÜZ KARAR VERİLMEDİ

İran’ın yarı resmi Fars Haber Ajansı, İranlı müzakere heyetine yakın bir ismin açıklamalarına dayandırdığı bir habere yer verdi.

İran ile ABD arasında pazar günü Cenevre'de bir anlaşmanın imzalanacağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilen haberde, ABD Başkanı Donald Trump ve bazı uluslararası medya kuruluşları tarafından ortaya atılan "anlaşma nihayete ulaştı ve pazar günü Cenevre'de imzalanacak" şeklindeki iddiaların doğru olmadığı kaydedildi.

Haberde ayrıca, İran makamlarının ilgili metin üzerinde incelemelerini sürdürdüğü ve konuyla ilgili henüz karar almadığı vurgulandı.

Kaynak: AA