Terörsüz Türkiye Komisyonu yarın toplanıyor
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu yarın (18 Şubat Çarşamba) TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un liderliğinde saat 11.00'de Meclis'te toplanacak. 21. toplantıda ortak rapor görüşülecek.
- Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu yarın TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un liderliğinde saat 11.00'de Meclis'te toplanacak.
- Komisyonun hazırladığı 60 sayfalık taslak raporda kayyum uygulamasına son verilmesi ve Türk Ceza Yasası ile Terörle Mücadele Yasası'nda değişiklik önerisi yer alıyor.
- Raporda şiddet içermeyen fiillerin terör suçu sayılmaması, ifade özgürlüğünün güçlendirilmesi ve yeni bir Siyasi Partiler Kanunu hazırlanması öneriliyor.
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu yarın TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un liderliğinde saat 11.00'de Meclis'te toplanacak. Toplantıda ortak rapor görüşülecek.
RAPORUN TASLAĞI OLUŞTURULDU
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında toplanan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun siyasi parti gruplarının birer temsilcisinden oluşan rapor yazım ekibi, ortak rapor taslağını tamamladı.
UMUT HAKKI DOLAYLI TARİF EDİLDİ
Raporda "umut hakkı" ifadesi doğrudan yer almadı ancak dolaylı bir tarife yer verildi.
YASA DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİLDİ
Ayrıca kayyum uygulamasına son verilmesi ve yeni bir terör tanımı kapsamında Türk Ceza Yasası ve Terörle Mücadele Yasası'nda değişiklik önerisi yer aldı.
Raporda ayrıca sürece özgü bir yasa çıkarılması önerisi de var.
RAPOR 7 TEMEL BAŞLIKTAN OLUŞUYOR
BBC Türkçe'nin ulaştığı taslak rapor 60 sayfa. Rapor yedi temel başlıktan oluşuyor:
- Komisyon çalışmaları
- Komisyonun temel hedefleri
- Türk Kürt kardeşliğinin tarihi kökleri ve kardeşlik hukuku
- Komisyonda dinlenen kişilerin mutabakat alanları
- Örgütün kendini feshetmesi ve silah bırakması
- Sürece ilişkin yasal düzenleme önerileri
- Demokratikleşme ile ilgili öneriler
İŞTE "UMUT HAKKI"NIN DEOLYLI TARİF EDİLDİĞİ BÖLÜM
MHP lideri Devlet Bahçeli'nin PKK lideri Abdullah Öcalan için önerdiği "umut hakkı" ifadesi raporda doğrudan yer almadı.
Ancak raporun "demokratikleşme önerileri" temel başlığı altındaki, "yargılama ve infaza ilişkin düzenleme" önerileri bölümünde şu önerilere yer verildi:
- İnfaz mevzuatının AİHM ve AYM içtihatları ile taraf olduğumuz uluslararası sözleşmeler bağlamında gözden geçirilerek infaz adaletini esas alan bir temelde yeniden ele alınması önerilmektedir.
- Özellikle mahkumların infaz süreçlerinin, koşullu salıverilme şartları ile infaz süreleri de dâhil olmak üzere ceza hukukunun evrensel ilkeleri kapsamında daha adil, daha eşitlikçi ve daha bütüncül bir yaklaşımla ele alınması düşünülmelidir.
- Hasta ve yaşlı hükümlüler için, yaşam hakkının her hakkın önünde olduğu gerçeği göz önüne alınarak, infaz ertelemesi müessesesi değerlendirilmelidir.
- Cezaevleri idare ve gözlem kurullarının yapısı ve karar süreçleri, uygulamadaki aksaklıklar tespit edilerek gözden geçirilmelidir.
- Hukukun evrensel ilkeleri çerçevesinde ve AİHM ile AYM'nin yerleşik içtihatları doğrultusunda, tutuksuz yargılamanın tüm yargısal süreçlerde esas alınmasına özen gösterilmelidir. Kanundaki tutuklama şartlarına bağlı kalınarak, tutuklamanın istisna olduğu ilkesine uygun biçimde mevzuat gözden geçirilmelidir.
Türkiye'de Öcalan gibi idam cezasına çarptırılan, ancak idam cezasının kaldırılması üzerine cezası ağırlaştırılmış müebbete dönüştürülen veya doğrudan ağırlaşmış müebbet cezası verilmiş "terör" suçluları koşullu salıverilme hükümlerinden yararlanamıyor.
DEMİKRATİKLEŞME BÖLÜMÜ
Raporun "Demokratikleşme" ana başlığı altındaki "hak ve özgürlüklerin genişletilmesi" bölümünde terör tanımı yer alırken, kayyum uygulamasına da son verilmesi önerildi. Raporda bu konuda şu öneriler yer aldı:
- Şiddet içermeyen hiçbir fiil terör suçu olarak nitelendirilmemeli ve ifade özgürlüğü kapsamında olması gereken eylemler terör suçu sayılmamalıdır.
- Bu bağlamda, Türk Ceza Kanunu, Terörle Mücadele Kanunu ve ilgili mevzuatın kanuni belirlilik ilkesi çerçevesinde ifade özgürlüğünü güçlendirecek şekilde yeniden düzenlenmesi önerilmektedir.
- Doğuştan gelen, dokunulamaz ve devredilemez nitelikteki, insan onurunun vazgeçilmez bir parçası olan temel hak ve özgürlüklerin tam ve eksiksiz kullanılmasının önündeki engellerin kaldırılması hedefiyle mevzuat gözden geçirilmelidir.
- Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun hak ve özgürlükleri genişletecek ve hakkın özünü muhafaza edecek şekilde yeniden düzenlenmesi önerilmektedir.
- Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, etkinliği artırılacak şekilde yeniden yapılandırılmalıdır.
- Şiddet çağrısı, nefret söylemi ve terör propagandasıyla etkin mücadele sürdürülürken, hukuki sınırlar içinde kalan her türlü eleştiri, itiraz ve talebin demokratik yaşamın ayrılmaz bir parçası olarak korunduğunu gözetmek ve temin etmek maksadıyla; basın ve yayınla ilgili kanunlar gözden geçirilmelidir.
- Haberleşme sınırlarını aşmayan ve eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları suç oluşturmaz. Bu hükme bağlı olarak uygulamada basın özgürlüğünü sınırlayıcı sonuçlar doğuran yasalar hukuki belirlilik ve öngörülebilirlik ilkeleri çerçevesinde yeniden ele alınmalıdır.
- Anayasa'nın 79'uncu maddesi çerçevesinde genel yargısal süreçler ile seçim yargısının belirlilik ve kanunilik ilkelerine uygun şekilde düzenlenmesi amacıyla yeni bir Siyasi Partiler Kanunu ile yeni seçim kanunlarının hazırlanması önerilmektedir.
- Demokratik siyasi hayatın vazgeçilmez unsurlarından olan siyasi partilerin kurumsal kimliklerinin korunması esas alınarak uygulamalar gözden geçirilmelidir.
- Siyasi Etik Kanunu'nun hazırlanması önerilmektedir.