Terörsüz Türkiye Komisyonu yarın toplanıyor

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu yarın TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un liderliğinde saat 11.00'de Meclis'te toplanacak. Toplantıda ortak rapor görüşülecek.

RAPORUN TASLAĞI OLUŞTURULDU

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında toplanan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun siyasi parti gruplarının birer temsilcisinden oluşan rapor yazım ekibi, ortak rapor taslağını tamamladı.

UMUT HAKKI DOLAYLI TARİF EDİLDİ

Raporda "umut hakkı" ifadesi doğrudan yer almadı ancak dolaylı bir tarife yer verildi.

YASA DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİLDİ

Ayrıca kayyum uygulamasına son verilmesi ve yeni bir terör tanımı kapsamında Türk Ceza Yasası ve Terörle Mücadele Yasası'nda değişiklik önerisi yer aldı.

Raporda ayrıca sürece özgü bir yasa çıkarılması önerisi de var.

RAPOR 7 TEMEL BAŞLIKTAN OLUŞUYOR

BBC Türkçe'nin ulaştığı taslak rapor 60 sayfa. Rapor yedi temel başlıktan oluşuyor:

Komisyon çalışmaları

Komisyonun temel hedefleri

Türk Kürt kardeşliğinin tarihi kökleri ve kardeşlik hukuku

Komisyonda dinlenen kişilerin mutabakat alanları

Örgütün kendini feshetmesi ve silah bırakması

Sürece ilişkin yasal düzenleme önerileri

Demokratikleşme ile ilgili öneriler

İŞTE "UMUT HAKKI"NIN DEOLYLI TARİF EDİLDİĞİ BÖLÜM

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin PKK lideri Abdullah Öcalan için önerdiği "umut hakkı" ifadesi raporda doğrudan yer almadı.

Ancak raporun "demokratikleşme önerileri" temel başlığı altındaki, "yargılama ve infaza ilişkin düzenleme" önerileri bölümünde şu önerilere yer verildi:

İnfaz mevzuatının AİHM ve AYM içtihatları ile taraf olduğumuz uluslararası sözleşmeler bağlamında gözden geçirilerek infaz adaletini esas alan bir temelde yeniden ele alınması önerilmektedir.

Özellikle mahkumların infaz süreçlerinin, koşullu salıverilme şartları ile infaz süreleri de dâhil olmak üzere ceza hukukunun evrensel ilkeleri kapsamında daha adil, daha eşitlikçi ve daha bütüncül bir yaklaşımla ele alınması düşünülmelidir.

Hasta ve yaşlı hükümlüler için, yaşam hakkının her hakkın önünde olduğu gerçeği göz önüne alınarak, infaz ertelemesi müessesesi değerlendirilmelidir.

Cezaevleri idare ve gözlem kurullarının yapısı ve karar süreçleri, uygulamadaki aksaklıklar tespit edilerek gözden geçirilmelidir.

Hukukun evrensel ilkeleri çerçevesinde ve AİHM ile AYM'nin yerleşik içtihatları doğrultusunda, tutuksuz yargılamanın tüm yargısal süreçlerde esas alınmasına özen gösterilmelidir. Kanundaki tutuklama şartlarına bağlı kalınarak, tutuklamanın istisna olduğu ilkesine uygun biçimde mevzuat gözden geçirilmelidir.

Türkiye'de Öcalan gibi idam cezasına çarptırılan, ancak idam cezasının kaldırılması üzerine cezası ağırlaştırılmış müebbete dönüştürülen veya doğrudan ağırlaşmış müebbet cezası verilmiş "terör" suçluları koşullu salıverilme hükümlerinden yararlanamıyor.

DEMİKRATİKLEŞME BÖLÜMÜ

Raporun "Demokratikleşme" ana başlığı altındaki "hak ve özgürlüklerin genişletilmesi" bölümünde terör tanımı yer alırken, kayyum uygulamasına da son verilmesi önerildi. Raporda bu konuda şu öneriler yer aldı: