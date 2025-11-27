Haberler

Tarih belli oldu! Komisyondan İmralı ziyareti sonrası ilk toplantı

Tarih belli oldu! Komisyondan İmralı ziyareti sonrası ilk toplantı
Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 4 Aralık Perşembe günü TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında saat 14.00'te toplanacak. Komisyon İmralı'da teröristbaşı Abdullah Öcalan ile yapılan görüşmenin ardından salı günü toplanacaktı ancak toplantı ertelenmişti.

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin Meclis'te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun ne zaman toplanacağı belli oldu.

NUMAN KURTULMUŞ BAŞKANLIK EDECEK

Komisyon, 4 Aralık Perşembe günü toplanacak. Toplantıya Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlık edecek.

İMRALI ZİYARETİ SONRASI İLK TOPLANTI

Bu toplantı, komisyonda kurulan heyetin İmralı'da terör örgütü lideri Abdullah Öcalan ile İmralı'da yapılan görüşmenin ardından gerçekleşecek ilk toplantı olacak.

İMRALI'DA 3 SAATE YAKIN GÖRÜŞME

AK Parti'den Hüseyin Yayman, Milliyetçi Hareket Partisi'nden Feti Yıldız ve DEM Parti'den Gülistan Koçyiğit'ten oluşan heyet, pazartesi günü İmralı Adası'nda teröristbaşı Abdullah Öcalan'la görüşmüştü.

Görüşmeye ilişkin TBMM Başkanlığı'ndan açıklama yapılmış, görüşmenin sürecin ilerletilmesi adına olumlu geçtiği ifade edilmişti. Görüşmede Suriye'de YPG'nin merkezi hükümete entegrasyonu süreci en önemli gündem başlığı olmuştu. Bu kapsamda Öcalan'a YPG'nin 10 Mart Mutabakatı'nı uygulaması konusundaki görüşü sorulmuştu.

Açıklamada şu ifadeler yer almıştı: "Bu doğrultuda, 27 Şubat'ta yapılan Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı akabinde örgütün kendisini feshetmesi ve silah bırakması yönündeki açıklamaların yanı sıra Suriye'de 10 Mart mutabakatının hayata geçirilmesine yönelik sorulan sorular kapsamında detaylı beyanları alınmıştır.

Görüşme neticesinde; toplumsal bütünleşme, kardeşliğin pekiştirilmesi ve bölgesel perspektife yönelik sürecin pozitif ilerletilmesi açısından olumlu sonuçlar alınmıştır. Komisyonun bundan sonraki süreçte hedeflerini gerçekleştirme yönündeki azimli ve kararlı tutumu sürdürülecektir."

KOMİSYON RAPOR AŞAMASINA GEÇECEK

Görüşmenin sonuçları Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda masaya yatırılacak. Raporda Terörsüz Türkiye sürecinde Meclis'te gerçekleşebilecek yasal düzenlemeler için atılacak adımlara ilişkin öneriler olacak.

