Süper Kupa maçında sahadan çekilen Fenerbahçe, PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Kurulu, Fenerbahçe'yi müsabakayı terk etme gerekçesiyle, Galatasaray'ı ise çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

2. DAKİKADA SAHAYI TERK ETMİŞLERDİ

Galatasaray ile Fenerbahçe, 7 Nisan Pazar günü Turkcell Super Kupa finalinde karşı karşıya gelmişti. Maçın 1. dakikasında Mauro Icardi'nin attığı gol ile Galatasaray 1-0 öne geçmiş, golün ardından A takımı temsilen sahada bulunan Fenerbahçe U19 oyuncuları teknik heyetten gelen talimat ile sahadan çekilmişti. TFF, finalde yaşananları PFDK'ya taşıdı.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde;

"Hukuk Müşavirliği'nce 09.04.2024 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

1-GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 07.04.2024 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.- FENERBAHÇE A.Ş. Turkcell Süper Kupa müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 07.04.2024 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.- FENERBAHÇE A.Ş. Turkcell Süper Kupa müsabakasındaki "müsabakayı terk etmeleri" nedeniyle Futbol Müsabaka Talimatı'nın 24/1-a maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü idarecisi AHMET KETENCİ'nin aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 09.04.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3-GÖZTEPE A.Ş.'nin 08.04.2024 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.- ERZURUMSPOR FK Trendyol 1. Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- ERZURUMSPOR FK futbolcusu CELAL HANALP 'ın 08.04.2024 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-ERZURUMSPOR FK Trendyol 1. Lig müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 09.04.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

"ADALETSİZLİĞE KARŞI DİK DURMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Öte yandan; Fenerbahçe sahadan çekildiği Süper Kupa maçıyla ilgili dünya kamuoyuna açıklama yaptı. Sarı-lacivertli kulüp hem İngilizce hem de Türkçe olarak yaptığı açıklamada, "30 milyon taraftarıyla ülkesinin milli değerlerini benliğinde hisseden 'Dünyanın En Büyük Spor Kulübü' olarak dün olduğu gibi bugün ve yarınlarda da adaletsizliğe ve hukuksuzluğa karşı dik durmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.