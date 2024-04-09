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Süper Kupa maçında sahadan çekilen Fenerbahçe, PFDK'ya sevk edildi

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Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Kurulu, Fenerbahçe'yi müsabakayı terk etme gerekçesiyle, Galatasaray'ı ise çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

2. DAKİKADA SAHAYI TERK ETMİŞLERDİ

Galatasaray ile Fenerbahçe, 7 Nisan Pazar günü Turkcell Super Kupa finalinde karşı karşıya gelmişti. Maçın 1. dakikasında Mauro Icardi'nin attığı gol ile Galatasaray 1-0 öne geçmiş, golün ardından A takımı temsilen sahada bulunan Fenerbahçe U19 oyuncuları teknik heyetten gelen talimat ile sahadan çekilmişti. TFF, finalde yaşananları PFDK'ya taşıdı.

Süper Kupa maçında sahadan çekilen Fenerbahçe, PFDK'ya sevk edildi

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde;

"Hukuk Müşavirliği'nce 09.04.2024 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

1-GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 07.04.2024 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.- FENERBAHÇE A.Ş. Turkcell Süper Kupa müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 07.04.2024 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.- FENERBAHÇE A.Ş. Turkcell Süper Kupa müsabakasındaki "müsabakayı terk etmeleri" nedeniyle Futbol Müsabaka Talimatı'nın 24/1-a maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü idarecisi AHMET KETENCİ'nin aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 09.04.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3-GÖZTEPE A.Ş.'nin 08.04.2024 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.- ERZURUMSPOR FK Trendyol 1. Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- ERZURUMSPOR FK futbolcusu CELAL HANALP 'ın 08.04.2024 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-ERZURUMSPOR FK Trendyol 1. Lig müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 09.04.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

"ADALETSİZLİĞE KARŞI DİK DURMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Öte yandan; Fenerbahçe sahadan çekildiği Süper Kupa maçıyla ilgili dünya kamuoyuna açıklama yaptı. Sarı-lacivertli kulüp hem İngilizce hem de Türkçe olarak yaptığı açıklamada, "30 milyon taraftarıyla ülkesinin milli değerlerini benliğinde hisseden 'Dünyanın En Büyük Spor Kulübü' olarak dün olduğu gibi bugün ve yarınlarda da adaletsizliğe ve hukuksuzluğa karşı dik durmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Güncel

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Yorumlar (7)

Veysel null:

Başkaları gibi tüm topluma tüm ülkeye saygısızlık yapmak yerine gerek sahadaki gerek ekran başındaki tüm topluma antrenman maçı bile olsa gerçekçi bir mücadele seyrettirmeye çalışan GALATASARAY kulübüne, futbolcularına, teknik heyete canı gönülden sonsuz teşekkürler....Tarih saygıyı bilenleri, cesurları yazacak...

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Yunus Akcan:

Tüm dünyaya dik duruşunı gösteren Cumhuriyetin takımı FENERBAHÇE yıkılmaz. Tff istifa diyenler imza veremiyor şu anda. Sizi de düzeninizi de alaşağı edeceğiz

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Nihat Karabacak:

Bu yıl futbol müsabakalarından men edilsin anca hak yerini bulur.

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Emir Güler:

EEE TİYATROYA DEVAMMI YOKSA ARTIK FENEV İCİN LİG BAŞINDAN BERİ KORUYUP KOLLAMYA DEVAMMI ?

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Ahmet Dimli:

Bir BJK li olarak Fenerbahçenin yaptığını doğru bulmasamda söyleyene değil söyletene bak diye bir tabir vardır adil rekabet ortamını ortadan kaldırırsan olacağı budur 1990 yılına kadar ülkemizin üçüncü takımı olan bir takım fetöyle birlikte ligi hakemleri bütün algıyı manipüle ederek nasıl birinci olunurun örneğidir bu takım

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Tarkan:

Çağırın mazlumu

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Kaan Gün:

Şaka olmalı ¦)))

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