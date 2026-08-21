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Sultangazi'de Park Halindeki Araçlardan Hırsızlık

Sultangazi'de Park Halindeki Araçlardan Hırsızlık
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Sultangazi'de gece park halindeki otomobillerin camları kırılarak multimedya ekranı ve gösterge panelleri çalındı. Mağdur Yusuf Can Tural, 200 bin TL'ye yakın zararları olduğunu ve 8-10 aracın soyulduğunu belirtti. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Sultangazi'de park halindeki otomobillerin camlarını kırıp multimedya ekranı ve gösterge panellerini çalan şüpheliler kaçtı. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Aracından gösterge paneli çalınan Yusuf Can Tural "Soya soya Bağcılar'a kadar gitmişler. Arkadaşlarımızın araçları da soyulmuş. Mağduruz, mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz. 8-10 araç var bu şekilde" dedi.

Olay, dün gece İsmetpaşa Mahallesi 95. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf Can Tural akşam saatlerinde otomobilini sokağa park ederek evine gitti. Sabah saatlerinde komşularının haber vermesi üzerine aracının yanına giden Tural, sağ ön camın kırıldığını, direksiyonun zorlanarak yamultulduğunu, multimedya ekranı ile gösterge panelinin çalındığını fark etti. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, araçta ve çevrede detaylı inceleme başlattı.

'200 BİN TL'YE YAKIN ZARARIMIZ VAR'

Yusuf Can Tural, "Akşam aracımızı park ettikten sonra aradılar bizi. 'Aracınızın camı kırık, gelin bakın' dediler. Aracın sağ ön camını kırıp içeriye girmişler; multimedya ekranını ve direksiyonu yamultup göstergeyi almışlar. Aracın çoğu yerine zarar vermişler. 200 bin TL'ye yakın zararımız var. Sadece bizim araç değil, çoğu aracı soymuşlar. Soya soya Bağcılar'a kadar gitmişler. Arkadaşlarımızın araçları da soyulmuş. Mağduruz, mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz. 8-10 araç var bu şekilde. Bir gecede çok sayıda araç soyulmuş" dedi. Polis ekipleri, hırsızlık olaylarını gerçekleştiren şüphelilerin kimliklerini tespit etmek ve yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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