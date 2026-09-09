Sultangazi’de kayma meydana gelen 4 katlı bina tahliye edildi / Havadan görüntülerle

Sultangazi'de kentsel dönüşüm kapsamında inşaatı devam eden binanın hafriyat çalışmaları sırasında bitişikte bulunan 4 katlı binada kayma meydana geldi. Bina sakinlerinin durumu fark etmesi üzerine yapılan ilk incelemenin ardından bina tahliye edildi.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Esentepe Mahallesi 2863. Sokak'ta meydana geldi. Kentsel dönüşüm kapsamında inşaatı devam eden binadaki hafriyat çalışmaları sırasında, bitişikteki 4 katlı binada kayma meydana geldi. Bina sakinlerinin durumu fark ederek ihbarda bulunması üzerine olay yerine itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Binada yapılan ilk incelemelerin ardından tahliye kararı verildi. Tahliye edilen bina sakinleri geceyi yakınlarının yanında geçirirken, binanın durumunun yapılacak detaylı incelemenin ardından belli olacağı öğrenildi. Zabıta ekipleri bina çevresinde güvenlik önlemi alarak sokağı araç trafiğine kapattı. Tahliye edilen bina havadan da görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı