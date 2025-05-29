Sultangazi'de Deprem Sonrası Duvar Çatlakları Tedirginlik Yarattı

Sultangazi'de Deprem Sonrası Duvar Çatlakları Tedirginlik Yarattı
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Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrası Sultangazi'deki bir bahçe duvarında oluşan çatlaklar, vatandaşlarda endişe yarattı. Yıkılma tehlikesi nedeniyle önlem talep ediliyor.

Sultangazi'deki bir bahçe duvarında, Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından oluşan çatlaklar, vatandaşları tedirgin ediyor.

Cebeci Mahallesi 1. Cebeci Caddesi'ndeki bir eve ait bahçenin duvarında 23 Nisan'da, Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından çatlaklar oluştu.

Özellikle sabah ve akşam saatlerinde yoğun olarak kullanılan kaldırımın kenarındaki duvar, yıkılma tehlikesi nedeniyle vatandaşları tedirgin ediyor.

Kaldırımı kullanan vatandaşlar, gereken önlemlerin alınmasını, duvarın onarılmasını istedi.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Erdal Tunç, duvarın yıkılmasından endişe duyduklarını belirterek, "Adeta tehlike saçıyor. Çoluk çocuk buradan okula gidiyor, işe gidiyor. Allah korusun yıkılsa felaket olur." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / İrem Demir - Güncel
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