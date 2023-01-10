SULTANGAZİ'DE DEHŞETİ YAŞAYAN KADIN KONUŞTU: 'SENİ ÖLDÜRECEĞİM' DİYE TEHDİT EDİYOR

Eski kocası darbedip komşularının araçlarını yakmıştı

Yaşadıklarını anlatan G.İ. "Gidecek yerim yok çok mağdurum. Devletin bu olayları görüp bu adamın kötülük yapacağına karar verip bu adamı içeri almaları lazım. Herkesin başına bela olacak. Şu anda şikayetçiyim. Ev hapsiyle ayağına kelepçe takacağız dediler. Ama bu da bir yere kadar. 3 ay sürüyor o da bitiyor" dedi.

Nedim BAYHAN -Rojda ALTINTAŞ - Emin YEŞİL- Emre Can URAN/İSTANBUL( Dha )- SULTANGAZİ'de komşularının araçlarını da yakan eski eşinin darbettiği iki çocuk annesi G.İ. ölüm tehditleri aldığını belirterek, "Gidecek yerim yok, çok mağdurum. Devletin bunları görüp bu adamın kötülük yapacağına karar verip içeri almaları lazım" diye konuştu. Eski eşi Aydın Ö. yolladığı ses kaydında ise 'o evi satıp paranın yarısını bana verecekler yoksa kafana sıkarım' dediği duyuluyor.

Sultangazi'de yaşayan biri 14 diğeri 18 yaşında iki çocuk sahibi G.İ, 2018 yılında evliliğinde psikolojik ve fiziksel şiddete maruz kaldığı için Aydın Ö.'den boşandı. Fakat boşanmaları eski eş Aydın Ö'nün şiddet göstermesinin önüne geçmedi. Boşandığı eşinden para isteyen Aydın Ö., G.İ.'yi takip ederek şiddet uyguladı, telefonla arayarak ölümle tehdit etti. Bununla da yetinmeyen eski eş G.İ'.nin fotoğraflarını sosyal medyada paylaşarak para karşılığında ilişkiye girdiğini iddia edip numarasını ifşa etti.

G.İ. 5 yıllık süreçte eski eşi hakkında birçok suç duyurusunda bulunmasına rağmen şiddetin sonu gelmedi. Aydın Ö. geçtiğimiz yıl Bursa'da hırsızlık suçundan dolayı cezaevine girdi. 1 hafta önce tahliye olan Aydın Ö. İstanbul'a dönerek eski eşine dehşet yaşatmaya devam etti. Geçtiğimiz perşembe günü G.İ. sabah saatlerine işe gitmek için evinden çıktığı sırada Aydın Ö.'nün saldırısına uğradı. Yaralanan kadını komşuları kurtardı. Saldırgan Aydın Ö. tehdit ettiği komşularına bu sabah dehşeti yaşattı. Mahalleye gelerek 3 aracı ateşe verdi.

'AYRILACAĞIM DEDİĞİMDE BANA BIÇAK ÇEKTİ, ŞİKAYETÇİ OLDUM EVİMİZİ YAKTI"

G.İ. yaşadığı şiddeti DHA'ya anlattı. Evli kaldıkları süreçte eski eşinin kirayı ödemediğini ve mağdur olduklarını belirten G.İ. 'Ailesine karşı sorumlu birisi değildi. Kirasını ödemiyordu ev sahibi bizi dışarı çıkarıyordu. Ben dışarıda kalıyordum. Çocuklarım daha çok küçüktü ben çalışamıyordum. Sürekli geçinebilmek için eşya alıp satıyordu, kumar oynuyordu. Belli bir süre sonra ayrılmak istedim. Beni sürekli ölümle tehdit ediyordu. Ben bu tehditlerden dolayı bir süre ayrılamadım. Ayrılmak istiyorum dedikçe sürekli şiddet uyguladı. Ayrılacağım dediğim zaman bıçak çekti. Bende kızlarımı alıp hemen dışarı çıktım ve polise haber verdim. Poliste gelip onu yaşadığımı evden almıştı. Karakola götürüp ifadesini aldıktan sonra bana ders vermek için geri dönüp evi yaktı. Bunu üzerine tekrardan şikayet ettim ve anlaşmalı olarak boşandık. Boşandıktan sonra bir sene boyunca çocuklarımı aldı. Çocuklarım sürekli başkalarının evinde kaldı. Çocuklarımı sürekli mağdur etti. Çocuklarımın velayetini tehdit ederek benden aldı. 1 sene boyunca beraber yaşadılar ama sonra bakamayıp geri verdi" diye konuştu.

'KIZLARIMI ARAYIP, ANNENİZİ ÖLDÜRECEĞİM DİYOR"

2018 yılında boşandıklarını ifade eden G.İ., '5 yıl geçmesine rağmen hiç peşimi bırakmadı. Çalıştığım iş yerine geldi cama 'patronunla yat bana para ver' diye yazılar yazdı. Sürekli benden para istedi. Benim adıma sosyal medya hesabı açıp benim fotoğraflarımı kullanarak altına 'saati 50 lira' gibi sözler yazarak psikolojik şiddet uyguladı. O sırada beni birçok kişi aradı. Benimle konuşmak istediler. Telefonumu değiştirerek kurtuldum. Boşandıktan sonra şiddet göstermesi daha çok arttı. İşe gittiğimde beni kapıda bekliyordu. Arkamdan gelip bana vuruyordu. Hep 'seni öldüreceğim' diyordu. Seni ormana götürüp tecavüz ettireceğim diyordu. Daha sonra benim şikayetim sonucunda ev hapsi kararı çıktı. Ayağına kelepçe taktılar. 3 ay bana yaklaşamadı bu sayede. O ara bir şey oldu ve çocuklarıma Bursa'ya gideceğim dedi. Oraya gitti ve cezaevini girdi. 7 veya 8 ay boyunca cezaevinde kaldı. Bir hafta önce cezaevinden çıktı. Kızlarımla konuşup tehdit ediyormuş. Annenizi öldüreceğim diyormuş. Babamın evini satıp parasını kendisine vermemi istiyor. Sürekli paramı verin diyerek tehdit ediyor. Geçtiğimiz hafta apartmanın içerisine girip arkamdan bana vurdu, ben bayıldım. Dudağım patladı, kafama darbe aldım. Bayıldım, ambulansta ayıldım. Evimi ilk yaktığı zaman komşularımda şikayetçi olmuştu. Şimdi komşularıma kötülük besliyor. Bugün komşumun arabasını yakmış. Komşularımda çok mağdur. Etrafım mağdur kimseye gidemiyorum, gidecek yerim yok çok mağdurum. Devletin bu olayları görüp bu adamın kötülük yapacağına karar verip bu adamı içeri almaları lazım. Herkesin başına bela olacak. Şu anda şikayetçiyim. Ev hapsiyle ayağına kelepçe takacağız dediler. Ama bu da bir yere kadar. 3 ay sürüyor o da bitiyor" dedi.

SES KAYDIYLE TEHDİT ETTİ

Bu arada G.İ. eski eşinin kızına gönderdiği ses kaydını da dinletti. Aydın Ö.'nün ses kaydında "O evi satıp paranın yarısını bana verecekler. Ben bir şey satıp başka bir şey aldım. Mahallede kafasına sıkıp öldürürüm" dediği duyuluyor.