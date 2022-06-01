SULTANBEYLİ'DEKİ TACİZ İDDİASINDA EMNİYET İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI - Haberler

SULTANBEYLİ'de 16 yaşındaki N.S.'ye cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan V.U.'nun (37) emniyetteki ifadesinde üzerine atılı suçlamayı kabul etmediği öğrenildi. Emniyette mağdur sıfatıyla psikoloğa ifade veren N.S. ise şüphelinin kendisine meyve suyu vermesinin ardından fenalaştığını ve kendisine cinsel saldırıda bulunulduğunu söyledi. Savcılık ise şüpheliyi tutuklama talebiyle hakimliğe sevk etti.

Olay, saat 19.00 sıralarında Necip Fazıl Mahallesi Antalya Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 16 yaşındaki genç kız bir telefoncuya girdi. Dükkan sahibi tarafından taciz edilmek istenen genç kız çığlık atarak dükkandan ayrıldı. Durumu haber alan yakınları ve mahalle sakinleri ise dükkanın bulunduğu caddeye koştu. Telefoncu dükkanının camları kırılırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, şüpheliyi gözaltına alarak karakola götürdü.

'MEYVE SUYU İKRAMINDAN SONRA FENALAŞTIM' İDDİASI

ÜZERİNE ATILI SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ

SAVCI TUTUKLAMA TALEBİYLE SEVK ETTİ

Şüphelinin hakimlikteki işlemleri ise devam ediyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel