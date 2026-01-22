Haberler

Şereflikoçhisar'da Sultan II. Abdülhamid dönemine ait belgeler koruma altına alındı

Şereflikoçhisar ilçesindeki adliyede yapılan arşiv düzenlemesi kapsamında, Sultan II. Abdülhamid dönemine ait 120-150 yıllık belgeler gün yüzüne çıkarılarak koruma altına alındı ve Osmanlı Arşivleri'ne teslim edildi.

ANKARA'nın Şereflikoçhisar ilçesinde adliyede arşiv düzenleme çalışmaları kapsamında tespit edilen Sultan II. Abdülhamid dönemine ait belgeler, koruma altına alındı.

Şereflikoçhisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen arşiv düzenleme ile kurumsal hafıza çalışmaları kapsamında, Sultan II. Abdülhamid dönemine ait yaklaşık 120-150 yıllık belgeler gün yüzüne çıkarıldı. Şereflikoçhisar Başsavcılığı'nca titizlikle koruma altına alınan belgeler, Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı ile resmi görüşmelerin ardından tarihi ve kıymetli evraklar, Osmanlı Arşivleri kısmına resmi protokolle teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
