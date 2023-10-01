Ankara'da İçişleri Bakanlığı'na yönelik bombalı saldırı girişimiyle ilgili açıklama yapan eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Ülkemiz, milletimiz ve devletimiz terör örgütlerine ve teröristlere hiçbir fırsat vermeyecektir. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin" ifadelerini kullandı.

Soylu'dan bombalı saldırı girişimiyle ilgili açıklama: Ülkemiz teröristlere hiçbir fırsat vermeyecektir

Ankara'da İçişleri Bakanlığı'na yönelik bombalı saldırı girişimi düzenleyen 2 teröristten biri kendini patlatırken, diğeri çatışma sırasında vurularak öldürüldü. Olay sırasında 2 polisimiz de hafif şekilde yaralandı.

SÜLEYMAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA

Bakanlığa yönelik saldırı girişimiyle ilgili açıklama yapan eski İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu'dan da açıklama geldi.

"ÜLKEMİZ TERÖRİSTLERE HİÇBİR FIRSAT VERMEYECEKTİR"

Soylu, "Ülkemiz, milletimiz ve devletimiz terör örgütlerine ve teröristlere hiçbir fırsat vermeyecektir. Bu hain saldırıda teröristlerle çatışmaya giren Kahraman Polislerimize minnettarız. Yaralı Kahraman Evlatlarımıza acil şifalar diliyorum. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin" ifadelerini kullandı.

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