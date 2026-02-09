Haberler

MSF: Sudan'ın Çad sınırına yakın bölgeye düzenlenen 2 İHA saldırısında 10 kişi öldü

Güncelleme:
Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), Sudan'ın Çad sınırına yakın bir bölgede meydana gelen 2 insansız hava aracı saldırısında 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 29 kişinin yaralandığını bildirdi. Yaralılar, MSF destekli bir hastaneye sevk edildi.

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), Sudan'ın Çad sınırına yakın bir bölgeye düzenlenen 2 insansız hava aracı (İHA) saldırısında 10 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

MSF, saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Sudan'ın Çad sınırına yakın bir bölgede meydana gelen 2 İHA saldırısında yaralanan 29 kişinin Çad'ın doğusundaki Tine'de bulunan MSF destekli bir hastaneye sevk edildiği belirtildi.

Saldırıda 6 kişinin öldüğü, 4 kişinin de kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği aktarılan açıklamada, MSF çalışanlarının çok sayıda kanama ve ciddi yaralanmalarla gelen hasta kabul ettiğinin altı çizildi.

Açıklamada, "Hastaları stabilize etmek ve sevk etmek için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz ancak hastanenin kritik vakaları tedavi etme kapasitesi yok." ifadesi kullanıldı.

MSF ekiplerinin Tine ve Oure Cassoni'deki Sudanlı mültecilerin tıbbi ihtiyaçlarını karşıladığına değinilirken, Tine'de, Darfur'daki şiddetten kaçan yaklaşık 4 bin mültecinin aşırı kalabalık geçici kampta çok kötü koşullarda yaşadığına işaret edildi.

Açıklamada, "2025'ten bu yana Oure Cassoni'de 100 binden fazla mülteci bulunuyor." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan - Güncel
Haberler.com
