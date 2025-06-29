Sudan'da Çatışmalar Sonrası 3,8 Milyon Kişi Komşu Ülkelere Sığındı

Sudan'da Çatışmalar Sonrası 3,8 Milyon Kişi Komşu Ülkelere Sığındı
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Birleşmiş Milletler, Sudan'daki çatışmalar nedeniyle her üç kişiden birinin yerinden edildiğini ve 3,8 milyon Sudanlının komşu ülkeler Mısır, Çad, Etiyopya, Eritre ve Güney Sudan'a sığındığını açıkladı.

TİNE, 29 Haziran (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler, Sudan'da her üç kişiden birinin yerinden edildiğini ve 3,8 milyon Sudanlının başta Mısır, Çad, Etiyopya, Eritre ve Güney Sudan olmak üzere komşu ülkelere sığındığını duyurdu.

Sudan'da Nisan 2023'ten bu yana Sudan Silahlı Kuvvetleri ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri arasında süren şiddetli çatışmalar, on binlerce kişinin hayatını kaybetmesine ve milyonlarca kişinin evlerini terk etmesine yol açtı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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