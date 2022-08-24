SU KAYNAKLARINDA SİYANOBAKTERİ TEHLİKESİ

İstanbul'da Sazlıbosna gölünde de görülen siyanobakteriler, çoğalarak alg patlaması olarak yüzeye çıkıyor. Su kaynaklarını tehdit eden önemli bir sorun olan siyanobakterilerin göl ve su kaynaklarındaki balıkların oksijensiz kalarak boğulmalarına sebebiyet verdiği belirtiliyor. Son zamanlarda siyanobakterilerin artış gösterdiğini belirten Dr. Kesici, bu nedenle önlemlerin alınmasında titizlikle davranılması gerektiğini vurguladı. Dr. Erol Kesici, kirlilik yükünün de aşırı oranda arttığına işaret ederek siyanobakterilerin, doğal su bitkilerinin üzerine tutunarak, onların oksijenini engellediğini ve çürümelerine neden olduğunu belirtti. Kesici, son yıllarda göllerde mavi-yeşil alg gibi isimlerle de anılan siyonobakteri tehlikesinin ciddi boyuta ulaştığını söyledi.

"GÖLLERİMİZİN BİRÇOK KISMI DİP ÇAMURU İLE DOLU, HIZLI BİR ŞEKİLDE ÇOĞALIYORLAR"

"PEK GELİNECEK GİBİ DURMUYOR"

"BU MİLLET NE YAPSIN"

Necati Moccaoğlu ise "Balıkçı değilim ama balıkçılar ile buraya geliyorum. Arada balık tutuyoruz, bana çok lezzetli geliyor. Olta yanımda olsa yine tutarım. Orada balık tutmayın, burada balık tutmayın diyorlar, bu millet ne yapsın?" dedi.