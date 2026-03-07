Haberler

İsveç'te İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak etme kararı protesto edildi

Güncelleme:
İsveç'in başkenti Stockholm'de yüzlerce kişi, İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etme kararını ve Gazze'ye yönelik saldırıları protesto etti. Göstericiler, İsveç'in İsrail'e silah satışını durdurmasını talep etti.

İsveç'in başkenti Stockholm'de, yüzlerce kişi İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak etme kararını protesto etti.

Çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla Odenplan Meydanı'nda toplanan yüzlerce kişi, İsrail ordusunun 10 Ekim'de sağlanan ateşkesi zaman zaman ihlal ederek Batı Şeria ve Lübnan'ı hava saldırılarıyla hedef almasına tepki gösterdi.

" Gazze'de çocuklar öldürülüyor", "Okullar ve hastaneler bombalanıyor", "Lübnan'a saldırılar durdurulsun" ve "Gıda kıtlığına son verilsin" yazılı pankartlar taşıyan topluluk, İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırımı ve Lübnan'a yapılan hava saldırılarını durdurmasını ve İsveç'in İsrail'e silah satışına son vermesini talep etti."

İranlılar da gösteriye destek verdi

Bir grup İranlı da gösteriye destek vererek, ABD ve İsrail'in İran ve Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti.

Gösteriye destek veren İsveçli aktivist Rana Qadri, AA muhabirine, İsrail'in Filistin'e uyguladığı soykırım durana kadar gösterilere devam edeceklerini söyledi.

İsrail'in nefretle hareket ettiğini aktaran Qadri, şu ifadeleri kullandı:

"Eğer sevgiyle hareket ederseniz, Filistinli bir çocuk, İsveçli bir çocuk, Vietnamlı, Kübalı veya Türk bir çocuk arasında ayrım yapmazsınız. Bu hiç fark etmez. O zaman tüm insanları sadece insan olarak görürsünüz. Eğer bu noktadan gerçekten başlarsak, daha iyi bir dünya için değişim yaratabiliriz. İşte bu yüzden buradayız. Mesajım şu, Filistin halkının yanı sıra, dünyadaki tüm çocuklar ve tüm insanlar için buradayım. Mesajım, nefret yerine sevgiyi seçin çünkü sevgi her zaman kazanır."

Kaynak: AA / Atila Altuntaş
