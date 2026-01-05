Stm Genel Müdürü Özgür Güleryüz: "Türkiye'de Şu An 40'ın Üstünde Askeri Gemi Projesi Yürütülüyor"

(ANKARA) - Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda faaliyetlerini sürdüren STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Özgür Güleryüz, "STM olarak, Türk Donanması'nın ihtiyaçlarını ileri mühendislik çözümleriyle karşılamanın yanı sıra, dost ve müttefik ülkelerin deniz kuvvetlerine yönelik ihracat projeleriyle küresel ölçekte güçlü bir konumdayız. Savunma Sanayii Başkanlığımızın ve Deniz Kuvvetlerimizin öncülüğünde Türkiye'de şu an 40'ın üstünde askeri gemi projesi yürütülüyor" bilgisini verdi.

Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda faaliyetlerini sürdüren STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş., askeri gemi inşa, denizaltı tasarım ve modernizasyon projelerinde yürüttüğü çalışmalarla Türk Donanması ve bazı yabancı donanmalar için projeler gerçekleştiriyor. Korvet, fırkateyn, lojistik destek gemileri, hücumbot, denizaltı tasarım ve modernizasyon projeleri ile otonom sualtı sistemleri alanlarında çalışmalar yürüten STM, askeri gemi projelerinde tasarım, inşa ve modernizasyon süreçlerinde görev alıyor.

11 tersanede 44 proje

Milli Gemi (MİLGEM) programı kapsamında çalışmalara katılan STM, bugüne kadar Türkiye'de ve yurt dışında 11 farklı tersanede toplam 44 askeri gemi projesinde yer aldı. STM; Türk Donanması'nın yanı sıra Portekiz, Ukrayna, Malezya ve Pakistan donanmaları için suüstü ve sualtı platformları projelerinde görev üstlendi. Projelerin bir bölümü Türkiye'deki tersanelerde yürütülürken, bazı projeler müşteri ülkelerin tersanelerinde gerçekleştirildi.

Suüstü platformları

STM'nin yer aldığı suüstü projeleri arasında 4 ADA sınıfı korvet, 3 Malezya korveti, 2 Ukrayna korveti ve TCG UFUK test ve eğitim gemisi bulunuyor. Fırkateyn projeleri kapsamında ise 8 adet MİLGEM İstif sınıfı fırkateyn yer alıyor.

Türkiye'nin ilk milli fırkateyni TCG İSTANBUL, 2024 yılında Türk Donanması'na teslim edildi. Diğer 7 fırkateynin inşası STM-TAİS Ortak Girişimi bünyesinde sürüyor. STM ayrıca milli hücumbot projesinde tasarım çalışmalarını tamamladı.

Lojistik destek gemileri ve ihracat

STM, Türk Donanması için 2 lojistik destek gemisi ve Pakistan Donanması için denizde ikmal tankeri projelerinde görev aldı. Portekiz Donanması için geliştirilen 2 lojistik destek gemisi projesi, Türkiye'nin Avrupa Birliği ve NATO üyesi bir ülkeye yönelik ilk askeri gemi ihracatı olarak kayda geçti.

Denizaltı projeleri

STM, denizaltı tasarım ve modernizasyon projelerinde de çalışıyor. Reis sınıfı denizaltıların inşasında mühendislik desteği sağlayan şirket, Ay, Preveze ve Gür sınıfı denizaltıların modernizasyon projelerinde görev aldı. Pakistan Agosta 90B sınıfı denizaltıların modernizasyonu da STM'nin yer aldığı projeler arasında bulunuyor.

Güleryüz: "Türkiye'nin denizcilik alanındaki caydırıcılığını ve uluslararası itibarını artırmaya devam ediyoruz"

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, yaptığı açıklamada, Savunma Sanayii Başkanlığı ve Deniz Kuvvetleri ile yürütülen projelerde görev aldıklarını belirterek, Türkiye'de halen çok sayıda askeri gemi inşa projesinin sürdüğünü ifade etti. Güleryüz, STM'nin eş zamanlı olarak farklı tersanelerde yürütülen projelerde yer aldığını kaydederek şunları söyledi:

"Deniz Kuvvetlerimizle birlikte çalışarak kazanılan mühendislik tecrübesi ve Savunma Sanayii Başkanlığımızın stratejik öncülüğü sayesinde STM'nin denizcilik serüveni MİLGEM projesiyle başlamış; bu yolculuk, Türkiye'de milli deniz platformları ve denizcilik ekosisteminin gelişimine yön veren önemli adımları beraberinde getirmiştir. STM olarak, Türk Donanması'nın ihtiyaçlarını ileri mühendislik çözümleriyle karşılamanın yanı sıra, dost ve müttefik ülkelerin deniz kuvvetlerine yönelik ihracat projeleriyle küresel ölçekte güçlü bir konumdayız. Savunma Sanayii Başkanlığımızın ve Deniz Kuvvetlerimizin öncülüğünde Türkiye'de şu an 40'ın üstünde askeri gemi projesi yürütülüyor.

STM olarak bizler de eş zamanlı şekilde şu anda 8 farklı tersanede bu 28 farklı gemi inşasının merkezinde yer alıyoruz. Toplamda ise bugüne kadar 11 farklı tersanede 44 askeri gemi platformunu başarıyla yönettik. Onlarca suüstü ve sualtı projesini yönetebilmek; sahip olduğumuz sistem mühendisliği yetkinliğinin, proje yönetimi kabiliyetimizin ve güçlü ekosistemimizin bir göstergesi. Önceliğimiz, Donanmamıza yenilikçi ve güçlü platformlar kazandırmak. Bu doğrultuda özellikle insansız deniz araçları alanındaki ürün ailemizi genişletmeyi, sürü ve tekil halde görev yapabilen otonom deniz araçları geliştirmeyi hedefliyoruz. Milli mühendislik birikimimizi de ihracata dönüştürerek, Türkiye'nin denizcilik alanındaki caydırıcılığını ve uluslararası itibarını artırmaya devam ediyoruz. Verdiğimiz güven, esnek mühendislik çözümlerimiz, hızlı teslimat, NATO standartlarındaki üretim kabiliyetimiz ve teslim sonrasındaki sürekli hizmetlerimiz ile tercih ediliyoruz. Önümüzdeki dönemde de STM'yi, küresel ölçekte tercih edilen bir denizcilik ve savunma mühendisliği markası olarak daha ileri taşıyacağız."