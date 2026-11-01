Steinmeier Çin ziyaretinde Volkswagen Ar-Ge merkezini gezdi, işbirliği çağrısı yaptı

BEİJİNG, 1 Kasım (Xinhua) -- Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Çin'in teknolojik inovasyon, yeşil büyüme ve geleneksel kültür alanlarındaki dinamizmini takdir ederek ikili ilişkilerin derinleştirilmesi çağrısında bulundu.

Salı gününden cumartesi gününe kadar süren devlet ziyareti kapsamında Çin'de bulunan Steinmeier ve eşi Elke Büdenbender, Çin'in Anhui eyaletinin merkezi Hefei'deki Volkswagen Grubu Çin Teknoloji Şirketi'ni ziyaret etti. Şirketin Çin'deki stratejisi ile araştırma-geliştirme (Ar-Ge) faaliyetleri hakkında bilgi alan çift, yeni enerjili bir araçla test sürüşü yaptı.

Şirket, Volkswagen'in Almanya dışındaki en büyük Ar-Ge merkezi olarak öne çıkıyor. Alman ve Çinli mühendislerin otomotiv yazılımlarını birlikte geliştirdiğini görmekten memnuniyet duyduğunu belirten Steinmeier, iki ülke işletmeleri arasında daha yakın işbirliği kurulması temennisini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı ve eşi çarşamba günü, yine Anhui'de yer alan ve dünya kültür mirası listesinde bulunan Hongcun köyünü ziyaret etti, ardından Huangshan Dağı'na tırmandı. Steinmeier, son 25 yılda Çin'i 8 kez ziyaret ettiğini, ülkenin birçok bölgesini gezdiğini ve Çin'in kalkınmasını her zaman içten bir saygıyla takip ettiğini söyledi.

Steinmeier perşembe günü Beijing'de 325 metre yüksekliğindeki meteoroloji gözlem kulesine gerçekleştirdiği ziyarette yaptığı açıklamada, iklim değişikliğinin günümüzde dünyanın karşı karşıya olduğu en ciddi sınavlardan biri olduğunu vurguladı. "Bu sınavla ancak birlikte hareket ederek başa çıkabiliriz" diyen Steinmeier, Almanya'nın güçlü bir ortak olarak Çin'le çalışmayı sürdürmeye hazır olduğunu sözlerine ekledi.

Aynı gün ilerleyen saatlerde Peking Üniversitesi'ni ziyaret eden Steinmeier, 5 günlük ziyareti boyunca gördüklerini ve edindiği izlenimleri aktardı. Steinmeier, "Reform ve dışa açılımdan bu yana Çin ekonomisi, dünya tarihinde hem hız hem de ölçek açısından eşi benzeri görülmemiş olağanüstü bir büyüme kaydetti. Buna derin bir hayranlık duyuyorum" dedi.

Steinmeier, Çin'in artık dünyanın en yenilikçi ekonomilerinden biri olduğunu ve geleceğe yön veren birçok pazarda lider konumda bulunduğunu kaydetti.

Çin'in yeşil kalkınma alanındaki başarılarından da övgüyle söz eden Steinmeier, elektrikli araçların hızla yaygınlaşmasına ve kent içi trafiğin daha sessiz hale gelmesine dikkat çekerek, bu gelişmelerin Çin'in modernleşme ve sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle yakından bağlantılı olduğunu belirtti.

Ziyaret iş dünyasında da yankı buldu. Volkswagen Grubu Çin Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Ralf Brandstätter, "Almanya ile Çin arasında üst düzey temasların sürdürülmesi, ticari işbirliği için daha istikrarlı ve öngörülebilir bir çerçeve oluşturdu" diyerek, sağlam ikili ilişkilerin teknolojik sinerji ve sanayi tedarik zincirlerinde işbirliği için daha elverişli koşullar sağlayacağını vurguladı.

Steinmeier, "İki ülke arasında görüş ayrılıkları olsa da yakın temas ve işbirliği birbirimizi daha iyi anlamamıza yardımcı olacaktır" diyerek, Almanya ve Çin'den daha fazla kişinin bir araya gelip birbirini tanıması ve samimi, açık bir diyalog yoluyla karşılıklı anlayışın derinleşmesi temennisini dile getirdi.

Kaynak: Xinhua