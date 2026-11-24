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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, yeni nesil teknolojilerde öncü olmanın zorunluluk olduğunu belirterek, "Günümüz şartlarında kritik teknolojilerde dışa bağımlılık, egemenliğin sessizce devredilmesi anlamına gelmekte. Kimsenin insafına mahkum olamayız." dedi.

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından Türkiye Kuantum Platformu işbirliğiyle düzenlenen SSB Kuantum Algoritma Yarışması'nın ödül töreni, SSB Başkanı Haluk Görgün, akademisyenler, organizasyon komitesi, hakemler ve yarışmacıların katılımıyla Nuri Demirağ Konferans Salonu'nda yapıldı.

Görgün, buradaki konuşmasında, kuantum teknolojileri alanında aklını ve alın terini ortaya koyan gençlerin emeğini taçlandırmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Onlarca takım ve yüzlerce gencin büyük bir heyecanla bu serüvenin parçası olduğunu ifade eden Görgün, ortaya çıkan çalışma ve sonuçların, bu alanda birikerek güçlenen bir insan kıymetinin oluştuğunu bir kez daha gösterdiğini dile getirdi.

Yapay zeka, kuantum ve ileri malzemeler öncelikli alanlar

Haluk Görgün, yapay zeka, kuantum teknolojileri ve ileri malzemelerin Türkiye'nin geleceği açısından öncelikli alanların başında geldiğini belirterek, bu alanların birbirini desteklediğine dikkati çekti.

Yapay zekanın yeni malzemelerin araştırılmasına vesile olduğunu, malzeme bilimindeki gelişmelerin ise kuantum teknolojilerini desteklediğini söyleyen Görgün, farklı disiplinlerdeki araştırmacıları ortak projelerde buluşturmanın ve etkileşimlerini artırmanın önemini ifade etti.

Bugün verilecek kararların, yarının teknolojilerini yerli imkanlarla geliştirme noktasında belirleyici olduğunu dile getiren Görgün, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde son çeyrek asırda savunma sanayisinde atılan adımlarla İHA/SİHA, akıllı mühimmatlar, elektronik harp ve otonom sistemler gibi birçok alanda rakiplerden farklılaşıldığını ve öne geçildiğini söyledi.

"185 ülkeye 230'un üzerinde ürün ihraç eder durumdayız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonunun Türkiye'nin savunma sanayisi hikayesinin baştan yazılmasına vesile olduğunu belirten Görgün, şöyle devam etti:

"25 yıl öncesinin Türkiye'si ile bugünün Türkiye'si arasında dünyadaki algı bakımından da büyük fark olduğunu gözlemlemekteyiz. Türkiye'yi pazar olarak görenler, şimdi 'Türkiye'den neler öğrenebiliriz?' diye bizlerle görüşmeler ve toplantılar yapıyorlar. Bugün dünyanın 11'inci savunma sanayisi ihracatı yapan ülkesi konumundayız. 185 ülkeye 230'un üzerinde savunma sanayisi ürünü, platformu ve sistemi ihraç eder durumdayız. 'Biz yapamayız' devri kapandı, 'Bu işler bizi aşar' denilen zamanları geride bıraktık. En zor dönüşümlerden birinin üstesinden geldik. Artık o günlere geri dönemeyiz. Yeni nesil teknolojilerde öncü olmak zorundayız. Özellikle bu kelimeyi kullanıyorum, zorundayız. Günümüz şartlarında kritik teknolojilerde dışa bağımlılık, egemenliğin sessizce devredilmesi anlamına gelmekte. Kimsenin insafına mahkum olamayız. İhtiyaç duyduğumuz teknolojiye hangi koşullarda erişeceğimizi başkaları belirliyorsa karar alanınız da daralır."

Savunma sanayisindeki birikim kuantum alanına taşınıyor

Görgün, savunma sanayisinde kazanılan bilgi, birikim ve tecrübeyi yeni teknoloji alanlarına taşımakta kararlı olduklarını vurgulayarak, haziran ayında kuantum programını başlatarak bu alandaki somut yol haritasını paylaştıklarını hatırlattı.

Bu alanda uzun vadeli araştırmaya, temel bilimlerde derinleşmeye ve yetişmiş insan kaynağına ihtiyaç duyulduğunu belirten Görgün, "Biz araştırmacılarımızı bugünden yetiştirecek, çalışmalarını sürdürebilecek ortamları bugünden hazırlayacağız. Bazı araştırmalar yıllar süren denemeler gerektirebilir, bazı işlerin değeri sonraki nesillerin başarılarında kendini gösterebilir. Gençlerimizin araştırma cesaretini bu anlayışla desteklemeye devam ediyoruz. Eksik yetkinliklerimizi, geliştireceğimiz bileşenleri, ihtiyaç duyduğumuz deney ve test altyapılarını belirleyerek önceliklerimizi ortaya koyuyoruz." dedi.

Yarışmaya 1000'in üzerinde yarışmacı katıldı

SSB Başkanı Görgün, Milli Teknoloji Hamlesi bakış açısı altında yürütülen çalışmaların bugünün ve geleceğin teknik yetkinliklerini artırmaya yönelik olduğunu ifade etti.

Türkiye Kuantum Platformunun, odak teknoloji ağı çalışmalarının sonucunda ortaya çıktığını dile getiren Görgün, SSB Araştırma Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından son yıllarda 30'un üzerinde farklı teknoloji alanında odak teknoloji çalışmalarının üniversiteler, araştırma kurumları ve şirketlerin AR-GE birimleriyle koordineli ve sistematik bir yol haritasıyla yürütüldüğünü söyledi.

Yarışmanın da bu yol haritasının bir parçası olarak farkındalığı artırmak, bilgi ve tecrübe paylaşımını hızlandırmak ve insan kıymeti geliştirmek amacıyla düzenlendiğini belirten Görgün, iki alanda gerçekleştirilen yarışmaya 1000'in üzerinde yarışmacının katıldığını ifade etti.

Bankacılık ve haberleşme sektörlerindeki gerçek problemlerden yola çıkılarak şirketlerin yönlendirmesiyle çözüme ulaşma metodolojisinin tercih edildiğini söyleyen Görgün, Anadolu'nun farklı bölgelerinden ve geniş bir yelpazeden üniversiteli gençlerin bir araya gelerek takım oluşturması ve dereceye girmesinin memnuniyet verici olduğunu dile getirdi.

Ödüller sahiplerine takdim edildi

Konuşmasının ardından dereceye giren takımlar ödüllerini SSB Başkanı Haluk Görgün'ün elinden aldı.

Bankacılık ve haberleşme kategorilerinde 5 takım ödül almaya hak kazandı.

Bankacılık kategorisinde Quad-State Collapse birinci, PFI Quantum ikinci, Fizisist üçüncü olurken, haberleşme kategorisinde MoveZone birinci, Kuantay ise ikinci sıranın sahibi oldu.

Program, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Kaynak: AA