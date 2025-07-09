Srebrenitsa Soykırımı'nın 30. Yıl Dönümünde 7 Kurban Toprağa Verildi

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995'te Sırplar tarafından gerçekleştirilen soykırımın 30'uncu yıl dönümünde toprağa verilecek 7 kurbanın Potoçari Anıt Mezarlığı'na getirilen cenazeleri gözyaşlarıyla karşılandı.

Bosna Hersek'te 1992-1995 yılları arasında yaşanan soykırımda hayatını kaybeden 7 Boşnak sivilin, yeşil çuhalara sarılı tabutları, Potoçari Anıt Mezarlığı'nın karşısındaki eski akümülatör fabrikasına omuzlarda taşınarak yerleştirildi.

Cuma günü düzenlenecek anma töreninin ardından toprağa verilecek kurbanların yakınları tabutları dua ve gözyaşlarıyla karşıladı.

Tabutlar, savaşta Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde görev yapan Hollandalı askerlerin üs olarak kullandığı eski akümülatör fabrikasında bekletildikten sonra yarın Potoçari Anıt Mezarlığı'na taşınacak.

Soykırım kurbanlarının cenazelerini taşıyan konvoy sabah saatlerinde Visoko kentinden hareket ederken, başkent Saraybosna'dan geçerek Potoçari'ye uğurlanmıştı.

Eşi Hasib'in sadece 2 kemiğini toprağa verecek

Bu yıl toprağa verilecek Hasib Omerovic'in eşi Mevlida Omerovic, 30 yıl sonra eşi Hasib'in bulunan 2 kemiğini defnedeceğini belirterek, "Başka bir kemik bulunur mu diye yıllarca bekledik. Hiçbir şey bulunamadı." dedi.

Hasib'in öldürüldüğünde 34 yaşında olduğunu söyleyen Omerovic, eşinin kurşuna dizilerek öldürüldüğünü, 2 kemiğinin 2013'te toplu mezardan çıkartıldığını belirtti.

Omerovic, 2 oğluyla beraber Potoçari'ye geldiğini ifade ederek, "Acısı şimdi öldürülmüş gibi taze." diye konuştu.

En gençleri öldürüldüklerinde 19 yaşındaydı

Potoçari Anıt Mezarlığı'nda cuma günü yapılacak anma töreninin ardından, kimlikleri tespit edilen 7 soykırım kurbanı, kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Defnedilecek 7 kurbandan en gençleri, öldürüldüklerinde 19 yaşında olan Senajid Avdic ve Hariz Mujic'tir. Toprağa verilecek tek kadın ve en yaşlı kurban olan Fata Bektic ise öldürüldüğünde 67 yaşındaydı.

Srebrenitsa soykırımının 30'uncu yılında toprağa verilecek 7 kişinin isimleri şöyle sıralandı:

"Senajid Avdic, Hariz Mujic, Fata Bektic, Hasib Omerovic, Sejdalija Alic, Rifet Gabeljic, Amir Mujcic."

Potoçari Anıt Mezarlığı'nda bugüne kadar 6 bin 765 soykırım kurbanı defnedildi.

Srebrenitsa'da ne oldu?

Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilmesinin ardından Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, daha sonra Sırplara teslim edildi.

Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık alanlar, fabrikalar ve depolarda katletti. Katledilen Boşnaklar toplu mezarlara gömüldü.

Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda, toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor.