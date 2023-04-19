SOYLU: RECEP TAYYİP ERDOĞAN BALKON KONUŞMASINA HAZIRLANIRKEN AVRUPA LİDERLERİ SIRAYA GİRECEKLER

İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul 2.Bölge Milletvekili Adayı Süleyman Soylu, Sultangazi'de Ak Parti İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katıldı. Esnaflarla bir araya gelen Soylu, vatandaşların talep ve isteklerini de dinledi.

"KILIÇDAROĞLU EVİNİN YOLUNU BULAMAZ"

"İSTANBUL FİNANS MERKEZİ'Nİ DE İSTEMEDİLER"

"BİZ İKTİDAR-MUHALEFET HİÇ KİMSENİN PARASINI KESMİYORUZ"

"AVRUPA LİDERLERİ SIRAYA GİRECEKLER"

14 Mayıs akşamını işaret eden Soylu, "Allah'ın izniyle o akşam olacak. Sizin o güçlü oylarınızla birlikte Recep Tayyip Erdoğan balkon konuşmasına hazırlanırken, Avrupa liderleri sıraya girecekler: Tayyip Reisle görüşebilir miyiz? Diyecekler. Allah bizi, size mahcup etmesin. 14 Mayıs'ta milletimizin ferasetiyle bizi karşı karşıya bıraksın. Tayyip Erdoğan'ı size emanet ediyoruz" dedi.

Sizce Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adayı olması seçimlerin 2. tura kalmasında etken olacak mı? — Haberler.com (@Haberler) April 19, 2023