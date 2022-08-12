Soylu: İçişleri Bakanlığı'nda, rastgele, kanunsuz, mevzuatsız bir birim kurulamaz

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, 'CHP'li belediyeleri soruşturmak için İçişleri Bakanlığı'nda özel birim kuruldu' iddialarına ilişkin, " İçişleri Bakanlığı'nda, rastgele, kanunsuz, mevzuatsız bir birim kurulamaz. Hiçbir devlet memuruna da kanunsuz, gelişi güzel ceza verilemez. Bu ülkede idari hukuku anlamında bir disiplin vardır. Buna ait mahkemeler ve bir hukuk vardır" dedi.

Bakan Soylu, 'CHP'li belediyeleri soruşturmak için İçişleri Bakanlığı'nda özel birim kuruldu' iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Soylu, Twitter hesabından "Devleti itibarsızlaştırmak, Denetimi etkisiz kılmak, Böylece yapanın yanına kar kalmasını sağlamak..." başlığıyla yayımladığı videoda Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenerek, "Birkaç zamandır Cumhuriyet Halk Partisinin Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve yardımcıları birtakım iddiaları dile getiriyorlar. İddialarına göre İçişleri Bakanlığı bünyesinde sadece Cumhuriyet Halk Partili Belediyelerin açıklarını aramak için özel birim kurulmuş. Güya bu sözde birime talimat verilmiş, hatta açık bulamayanlar için ceza ile tehdit edilmiş. İçişleri Bakanlığında, rastgele, kanunsuz, mevzuatsız bir birim kurulamaz. Hiçbir devlet memuruna da kanunsuz, gelişi güzel ceza verilemez. İddianın sahibi belki bilmez ama bu ülkede idari hukuku diye yani idari hukuku anlamında bir disiplin vardır. Buna ait mahkemeler ve bir hukuk vardır. Vatandaşlarımız bu tip kurumlarda ya da belediyelerde, yerel yönetimlerde gördüğü bir takım kanun dışılıkları hem valiliklere hem kaymakamlıklara hem İçişleri Bakanlığına, örneğin CİMER'e, her türlü noktaya ve Cumhuriyet Başsavcılıklarına şikayette bulunabilirler. Bu vatandaşımızın en tabii hakkıdır. Valilik ve Cumhuriyet Başsavcılığı ve ilgili kurumlar bu şikayetler doğrultusunda İçişleri Bakanlığı'ndan soruşturma onayı isterler. İçişleri Bakanı uygun görmesi halinde önce araştırma ve öninceleme yapar, sonrasında soruşturma izni verir ve dosya savcılığa intikal ettirilir" ifadelerini kaydetti.

Bakan Soylu, yapılan tüm işlemlerin yargıya açık olduğunu belirterek, "Bir şey daha ifade edeyim, yaptığımız tüm işlemler yargıya açık işlemlerdir ve bu devletin hiçbir kanunsuz işi olmaz. Esasen devlet olmanın da demokrasinin de hukukun da temeli budur. Bu itibarla paylaştığımız bu gerçekler ışığında iftira sahiplerini özür dilemeye, dürüstlüğe, samimiyete ve devleti itibarsız hale getirmek için iftira atmamaya ve devlete saygı duymaya davet ediyor, özellikle kamuoyuna bu bilgileri vermeyi bir sorumluluk olarak addediyorum" dedi.