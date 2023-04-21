Soylu: Hakkari'de ilk kez teröristin olmadığı bir bayram geçiriliyor

-İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Ümraniye'de Trabzon Şalpazarı Dernekler Federasyonu'nun düzenlediği hemşeri buluşmasına katıldı. Soylu, " Hakkari'de 40 yıldır ilk kez teröristin olmadığı bir bayram geçiriliyor. Eskiden Gabar Dağı'nda terör vardı. Şimdi günde 8 bin 500 varil gravitesi yüksek petrol çıkıyor" diye konuştu.

" BİZİ ESKİ KOALİSYONLARA TAŞIYACAKLAR"

Bakan Soylu, " HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı çıktı mı bizim bildğimiz bilmediğimiz ' Kendileri resmi aday çıkardılar mı' Peki, çıkarmazlar mıydı? Göstermelik de olsa bir aday koydular mı ' Peki şimdi adayları kim ' Zaten birisi dedi 'Kumar masası mıdır, nedir bu masa' dedi. 'Bütün sorunları seçimin sonuna erteliyorum' dedi. Bizi aynı eski koalisyonlara taşıyacaklar" şeklinde konuştu.