Haberler

Sosyal Medyada Çocuk Kaçırma İddiası Yalanı: Bir Kişi Gözaltına Alındı

Sosyal Medyada Çocuk Kaçırma İddiası Yalanı: Bir Kişi Gözaltına Alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'nın Mamak ilçesinde, sosyal medyada çocuk kaçırdığına dair dezenformasyon paylaşımında bulunan Y.K. gözaltına alındı. Paylaşımlarında organ mafyası iddialarında bulunan şüphelinin, herhangi bir kayıp ya da kaçırılma olayıyla ilgisinin olmadığı belirlendi.

ANKARA'nın Mamak ilçesinde, sosyal medyada 10 kadının çocuk kaçırdığına dair dezenformasyon içerikli paylaşım yaptığı tespit edilen Y.K. gözaltına alındı.

Sosyal medyada paylaştığı 10 kadın fotoğrafının altına, 'organ mafyası üyelerinin Ankara'nın Mamak ilçesinde çocukları kaçırma girişiminde bulunduğu' yönünde ifade kullanan şüphelinin yakalanması için polis çalışma balattı. Polis ekiplerince Mamak'ta konuyla ilgili bir kayıp ya da kaçırılma müracaatı bulunmadığı öğrenildi. Yapılan paylaşımlarda ortaya atılan iddialar ve kullanılan görseldeki kadınlara ait fotoğrafların ise Türkiye'de herhangi bir kriminal olayda yer almadığı belirlendi. Görsel üzerinden yapılan araştırmalarda ise görselin yabancı bir sitede İnterpol tarafından aranan şahıslar olarak servis edildiği saptandı.

Paylaşımı yaptığı tespit edilen Y.K., polis ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucu yakalandı. Gözaltına alınan Y.K. hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan adli işlem yapıldığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
FED, faiz kararını açıkladı

FED, piyasaların merakla beklediği kararını açıkladı
Gebze'den güzel haber hala gelmedi! 'Bilir' çifti için zamanla yarış

Gebze'den güzel haber hala gelmedi! "Bilir" çifti için zamanla yarış
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Faciaya anbean şahit oldu! Söyledikleri kan donduran cinsten

Faciaya anbean şahit oldu! Söyledikleri kan donduran cinsten
David Beckham ve Hande Erçel, aynı reklam filminde

David Beckham, ünlü Türk oyuncuyla aynı reklam filminde
Instagram'a bomba yeni özellik! Kullanıcılar buna bayılacak

Instagram'a bomba yeni özellik! Kullanıcılar buna bayılacak
Süper Lig takımı Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendi

Süper Lig ekibi BAL Ligi takımına yenildi, Türkiye Kupası'ndan elendi
Faciaya anbean şahit oldu! Söyledikleri kan donduran cinsten

Faciaya anbean şahit oldu! Söyledikleri kan donduran cinsten
Güllü'nün kızı, annesi için yazdığı 'Bu kadın ölsün' mesajını böyle savundu

Güllü'nün kızı, annesi için yazdığı o mesajı böyle savundu
Gazze'ye saldırı emri veren Netanyahu'nun ayarını bozan görüntü

Netanyahu'nun ayarını bozan görüntü
Galatasaray'da flaş gelişme! Barış Alper takımdan ayrılıyor

Galatasaray'da flaş gelişme! Barış Alper takımdan ayrılıyor
Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan kulüp yok oldu

Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan kulüp yok oldu
Çalınan eserlerin değeri dudak uçuklatıyor! Dünyanın gözlerini çevirdiği soygunda 2 kişi gözaltında

Dev soygun için beklenen açıklama geldi
300 dairesi olan şarkıcı Emrah, sahnede hüngür hüngür ağladı

300 dairesi olan Emrah, sahnede hüngür hüngür ağladı
Yol yapım çalışmasında 30 metrelik kuyuya düşen işçi öldü

Saatler süren bekleyişin ardından yakınları sinir krizi geçirdi
CHP'nin kalesinde vatandaştan ezber bozan ekonomi yorumu

CHP'nin kalesinde vatandaştan ezber bozan ekonomi yorumu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.