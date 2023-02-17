Sosyal medyada 1,3 milyon takipçisi olan Taha ile kız kardeşi depremde yaşamını yitirdi Güncel Haberler Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Hatay'da yıkılan binanın enkazı altında kalan, sosyal medyada 1,3 milyon takipçisi olan 20 yaşındaki Taha Duymaz ile kız kardeşi Melek Nur Duymaz'dan acı haber geldi. Enkazda arama kurtarma çalışması gerçekleştiren ekipler, Duymaz kardeşlerin cansız bedenine ulaştı. Yayladağı ilçesinin Suriye sınırına yakın Güveççi Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan, 5 metrekarelik mutfaklarında yaptığı yöresel lezzetleri ve farklı tarifleri, sosyal medyada 1,3 milyon takipçisiyle paylaşan Taha Duymaz, bir hafta önce geldiği Hatay kent merkezinde, ziyaretine gittiği halası Hülya Demiralp'in (45) evinde depreme yakalandı. GÜNLERDİR ENKAZIN ALTINDALARDI Akevleri Mahallesi Saray Apartmanı'nda bulunan ev yıkıldı. Duymaz ile kız kardeşi Melek Nur Duymaz (17), halası Hülya ve eniştesi Cuma Demiralp (47) enkaz altında kaldı. TAHA DUYMAZ'IN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI 6 Şubat'tan buna yana süren arama çalışmalarında bugün Taha Duymaz ile kız kardeşi Melek Nur Duymaz'ın cansız bedenlerine ulaşıldı. Binanın enkazında arama- kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Taha Duymaz Melek Nur Yayladağı Hatay Güncel Haberler

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