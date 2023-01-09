Sosyal medya bu doktoru konuşuyor! Kendisini çıldırtan hastaya karşı tavrı, takdir edilesi

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, randevusu olmadan doktorun odasına giren bir hastanın pes dedirten sözleri yer aldı. Maske takmayı reddedip diğer hastaların sırasını da işgal eden şahıs, doktoru da çektiği videoyu Sağlık Bakanlığı'na göndermekle tehdit etti. Sosyal medya kullanıcıları ise sabırlı tavırlarıyla dikkat çeken doktoru takdir edip paylaşımlarına Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı etiketledi.

Son zamanlarda sık sık karşımıza çıkan hasta-doktor videolarına bir yenisi daha eklendi. Twitter'dan paylaşılan bir gönderide bu kez bir hasta, kendisini muayene etmediğini öne sürdüğü doktoru videoya çekiyor.

HEM OYALADI HEM TEHDİT ETTİ

Görüntülerde doktor ve hasta arasında geçen diyalogda, şahsın randevusunun olmadığı ve zorunlu olmasına rağmen hastanede maske takmadığı anlaşılıyor. Buna rağmen hastaya maske veren kadın doktor, randevusu olan hastalarına bakması gerektiğini söylüyor. Görüntüleri çeken şahıs ise ısrarla odadan çıkmayıp diğer hastaların vaktinden çalıyor, üstelik doktoru bir de çektiği görüntüleri Sağlık Bakanlığı'na yollamakla tehdit ediyor.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntüler, kullanıcıların da tepkisini çekti. Videoyu çeken şahsın saygısızlık yaptığını öne süren onlarca kullanıcı, gösterdiği sabırdan dolayı doktoru tebrik etti. Hatta bazı kullanıcılar ise paylaşımlarına Sağlık Bakanlığını ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı da etiketledi. Bu kişiler doktorun izinsiz görüntüsünü alan, işini yapmasını, hastaların muayene olmasını engelleyen şahıs hakkında suç duyurusunda bulunulması gerektiğini belirtti.

O yorumlardan bazıları: