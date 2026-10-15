Haberler

Sosyal Demokrasi Derneği, Halk TV'ye kayyım atanmasına basın özgürlüğü uyarısı yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sosyal Demokrasi Derneği, Halk TV'ye kayyım atanmasına basın özgürlüğü uyarısı yaptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sosyal Demokrasi Derneği (SDD), Halk TV'ye kayyım atanmasının basın özgürlüğü ve halkın haber alma hakkı açısından ciddi kaygı yarattığını belirtti. Açıklamada, medyaya yönelik müdahalelerin hukukun üstünlüğü ve adil yargılanma ilkeleriyle yürütülmesi gerektiği vurgulandı.

(ANKARA) - Sosyal Demokrasi Derneği (SDD), Halk TV'ye kayyım atanmasına ilişkin açıklamasında basın özgürlüğü, medya bağımsızlığı ve halkın haber alma hakkı açısından ciddi kaygılar bulunduğunu belirtti. Dernek, medya kuruluşlarına yönelik idari ve hukuki müdahalelerin hukukun üstünlüğü, şeffaflık, ölçülülük ve adil yargılanma ilkeleri çerçevesinde yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

Sosyal Demokrasi Derneği Genel Başkanı Sami Doğan imzasıyla yayımlanan açıklamada, basın özgürlüğünün demokratik toplumun temel güvencelerinden biri olduğu ifade edildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Basın özgürlüğü, demokratik bir toplumun en temel güvencelerinden biridir. Halkın doğru, tarafsız ve özgür bilgiye ulaşabilmesi; farklı düşüncelerin ifade edilebilmesi ve kamuoyunun özgürce oluşabilmesi, demokratik yaşamın vazgeçilmez unsurlarıdır. Halk TV'ye kayyum atanması, bu ilkeler çerçevesinde basın özgürlüğü, medya bağımsızlığı ve halkın haber alma hakkı açısından ciddi kaygılar yaratmaktadır. Medya kuruluşlarının bağımsızlığı, yalnızca gazetecilerin değil, toplumun tamamının meselesidir. Özgür basının olmadığı bir ortamda yurttaşların farklı görüşleri öğrenmesi, gelişmeleri sağlıklı biçimde değerlendirmesi ve demokratik süreçlere bilinçli katılım sağlaması zorlaşır. Bu nedenle medya kuruluşlarına yönelik her türlü idari ve hukuki müdahalenin hukukun üstünlüğü, şeffaflık, ölçülülük ve adil yargılanma ilkeleri doğrultusunda gerçekleştirilmesi büyük önem taşımaktadır.

Sosyal demokrat anlayış; demokrasiyi, çoğulculuğu, insan haklarını, düşünce ve ifade özgürlüğünü temel alır. Farklı seslerin bir arada var olabildiği, gazetecilerin mesleklerini özgürce yapabildiği bir ülke, güçlü bir demokrasinin gereğidir. Basın kuruluşlarının özgürce yayın yapabilmesi, demokratik toplumun korunması ve geliştirilmesi açısından hayati öneme sahiptir. Demokrasi, yalnızca sandıktan ibaret değildir. Demokrasi; özgür basın, bağımsız yargı, düşünce özgürlüğü, hukukun üstünlüğü ve temel haklara saygıyla anlam kazanır. Toplumun farklı kesimlerinin sesini duyurabildiği, eleştirel düşüncenin özgürce ifade edilebildiği bir medya ortamı, demokratik kültürün gelişmesine katkı sağlar. Bu değerlerin korunması, hepimizin ortak sorumluluğudur.

Sosyal Demokrasi Derneği olarak, basın özgürlüğünün, ifade özgürlüğünün ve halkın haber alma hakkının korunmasını demokratik toplumun vazgeçilmez bir gereği olarak görüyoruz. Hukukun üstünlüğünün ve evrensel demokratik ilkelerin her koşulda gözetilmesi gerektiğini vurguluyor; gazetecilerin özgürce görev yapabildiği, medyanın bağımsızlığını koruduğu ve farklı düşüncelerin güvence altında olduğu bir Türkiye idealimizi kararlılıkla savunuyoruz. Özgür basın, güçlü demokrasi demektir. Demokrasinin, hukukun üstünlüğünün ve halkın haber alma hakkının yanında durmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA
Bu haber 14 sitede yayınlandı.
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsmail Kartal kararını verdi! İşte Aston Villa'yı yıkacak muhtemel 11

İsmail Kartal kararını verdi! İşte Aston Villa'yı yıkacak 11
Sarıyer'de İETT otobüsünde mahsur kalan yolcular tavana tırmanarak canlarını kurtarmaya çalıştı

İETT otobüsünde mahsur kalınca çareyi tavana çıkmakta buldular
Sel felaketi Antalya'yı da vurdu: 100 yıllık tarihte böyle bir yağış görmedik

Sel felaketi İstanbul'dan sonra bir ilimizi daha vurdu
Sinan Engin, ''Taraftar fena yapar'' deyip Galatasaraylı yıldızı haşladı

Sinan Engin, ''Taraftar fena yapar'' deyip Galatasaraylı yıldızı haşladı
Tarık Akan'ın üç çocuğu doğum günü etkinliğinde bir araya geldi

Yeşilçam'ın efsanesinin çocukları yıllar sonra aynı karede
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İstanbul'daki sel felaketine ilişkin açıklama

AK Parti'den İstanbul'daki sel felaketine ilişkin ilk açıklama

Sarıyer'de sağanak yağış sonrası dere taştı, mahsur kalanlar halatlarla kurtarıldı

Bir tarafta araçlar sürüklendi, diğer tarafta halatla yaşama tutunuldu