Son müzakere sonrası Rusya'dan açıklama: Esir takasları devam edecek, belirli bölgelerde ateşkes teklif ettik

Son müzakere sonrası Rusya'dan açıklama: Esir takasları devam edecek, belirli bölgelerde ateşkes teklif ettik
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Son müzakere sonrası Rusya'dan açıklama: Esir takasları devam edecek, belirli bölgelerde ateşkes teklif ettik
Haber Videosu

Rusya ve Ukrayna arasında İstanbul'da bugün ikincisi yapılan heyetler arası görüşmenin ardından Moskova cephesinden ilk açıklama geldi. Rus heyetine başkanlık eden Vladimir Medinskiy, esir takaslarının devam edeceğini ve Ukrayna'ya belirli bölgelerde ateşkes teklif ettiklerini söyledi. Medinskiy, Ukrayna'ya tek taraflı olarak gelecek hafta 6 bin dondurulmuş asker naaşı vereceklerini de belirtti.

Ukrayna ile Rusya arasında 3 yılı aşkın süredir devam eden savaşı sona erdirmek için İstanbul'da bir kez daha müzakere masası kuruldu. Çırağan Sarayı'nda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantı 1 saat 10 dakikanın ardından sona erdi.

RUSYA CEPHESİNDEN İLK AÇIKLAMA: BELİRLİ BÖLGELERDE ATEŞKES TEKLİF ETTİK

Toplantının ardından Rusya cephesinden ilk açıklama geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in müşaviri ve İstanbul'daki müzakerelerde Rus heyetine başkanlık eden Vladimir Medinskiy, Ukrayna heyetine belirli bölgelerde ateşkes teklif ettiklerini söyledi.

Son müzakere sonrası Rusya'dan açıklama: Esir takasları devam edecek, belirli bölgelerde ateşkes teklif ettikRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in müşaviriVladimir Medinskiy

"TEK TARAFLI OLARAK 6 BİN DONDURULMUŞ ASKER CESEDİ TESLİM EDECEĞİZ"

Büyük çaplı bir esir takası konusunda mutabık kalındığını, yaralı ve ağır yaralı askerlerin tamamının takas edileceğini belirten Medinskiy, ayrıca, "Ukrayna tarafına tek taraflı olarak gelecek hafta 6 bin dondurulmuş asker cesedini teslim edeceğiz." açıklamasında da bulundu.

TOPLANTI SONRASI İLK AÇIKLAMA ZELENSKİ'DEN: YENİ BİR ESİR TAKASINA HAZIRLANIYORUZ

Toplantının son ermesinin ardından ilk açıklama Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'den gelmişti. Zelenski, yeni bir esir takasına hazırlandıklarını duyurmuştu. Buna göre, Rusya ve Ukrayna tüm ağır hasta ve 25 yaş altı savaş esirlerinin takas edilmesinde anlaştı.

Son müzakere sonrası Rusya'dan açıklama: Esir takasları devam edecek, belirli bölgelerde ateşkes teklif ettik

UKRAYNA, İADE EDİLMESİNİ İSTEDİĞİ ÇOCUKLARIN LİSTESİNİ VERDİ

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofis Başkanı Andriy Yermak, İstanbul'daki görüşmelerde Ukrayna tarafının Rus müzakerecilere, iade edilmesini istedikleri çocukların listesini verdiğini söylemişti.

UKRAYNA HEYETİNDEN AÇIKLAMA: TAKAS, AĞIR YARALI GENÇLERE ODAKLANACAK

Toplantının ardından İstanbul'da bir basın toplantısı düzenleyen Ukrayna heyetinden yapılan açıklamada ise, "Rusların tekliflerini bugün aştığımız için İstanbul'da yanıt veremedik. Görüşmeleri somut insani sonuçlar elde edebilecek noktaya getirdik. Rusların memorandumunu inceledikten sonra kararımızı vereceğiz" denilmişti. Ukrayna heyetine liderlik eden Savunma Bakanı Rüstem Umerov, ağır yaralı gençlere odaklanacak yeni bir esir takası konusunda anlaşıldığını ve Rusya ve Ukrayna'nın tüm ağır hasta ve 25 yaş altı savaş esirlerini takas edeceğini kaydetmişti. Umerov, savaşta ölen 6'şar bin askerin naaşlarının da karşılıklı olarak iade edileceğini belirtmişti.

Son müzakere sonrası Rusya'dan açıklama: Esir takasları devam edecek, belirli bölgelerde ateşkes teklif ettikUkrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov (Sağdan ikinci)

"SONRAKİ TOPLANTI LİDERLER SEVİYESİNDE OLMALI"

Sonraki toplantının liderler seviyesinde olması gerektiğini de sözlerine ekleyen Umerov, "Ukrayna'da her gün canlar yitirilirken bir barıştan nasıl söz edebiliriz? Ayrıca bugün Ukrayna'nın müttefikleri bu masada yok. ABD yok, Avrupa yok. Ancak görüşmeler somut bir noktada. Bundan bir sonraki toplantı liderler zirvesi olursa anlamlı olur çünkü Rusya'da karar verici Putin. Kiev, Haziran sonunda görüşme önerdi." diye konuşmuştu.

"RUSYA HEYETİ KOŞULSUZ ŞARTSIZ ATEŞKES FİKRİNİ REDDEDİYOR"

Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin ise koşulsuz ateşkes fikrinin kabul görmediğini söylemişti. Galuzin, "Rusya heyeti koşulsuz şartsız ateşkes fikrini reddediyor" demişti.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Güncel
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıErol Birol :

Şimdi bunlar İstanbula gelip müzakere yapıp yeyip içip si.tılar anlamadığım şey bütün bunlar halkımızın verdiği vergilerden ödeniyor bunun getirisi halkımız için nedir ben anlayamadım?

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şampiyon Galatasaray'ın yönetiminde kriz çıktı

Şampiyonluk sevinci yaşayan Galatasaray'da beklenmedik kriz
Şampiyonluk kutlamalarında yuhalanan Efe Akman için Premier Lig iddiası

Şampiyonluk kutlamalarında yuhalanan Efe için olay iddia
Tatil fotoğrafları Real Madrid'de şok etkisi yarattı: Dünya Arda Güler'e henüz hazır değil

Tatil fotoğrafları şok etkisi yarattı: Dünya Arda'ya henüz hazır değil
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
İlk 50'de tek Türk takımı! UEFA güncel sıralamayı açıkladı

İlk 50'de tek Türk takımı! UEFA güncel sıralamayı açıkladı
Eski Çatalca Müftüsü'nün tayini iptal edildi! İşte yeni görevi

Eski Çatalca Müftüsü'nün tayini iptal edildi! İşte yeni görevi
Koyun otlatırken öğrendiği zanaat hayatını değiştirdi! Tekini 6 bin 500 liraya satıyor

Koyun otlatırken öğrendiği zanaat hayatını değiştirdi
Ozan Akbaba ailesi için Mardin'e yerleşiyor

Ünlü oyuncudan radikal karar! İstanbul'u terk ediyor
75 bini aşkın kaçak hacı adayı geri gönderildi

Hacca giden 75 bin kişi geri gönderildi
Togg yeni kampanyasında araç taksitlerini ev kiralarıyla eşitledi

Togg'dan bir ilk! Taksitler ev kiralarıyla eşitlendi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.