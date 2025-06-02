Son müzakere sonrası Rusya'dan açıklama: Esir takasları devam edecek, belirli bölgelerde ateşkes teklif ettik

Ukrayna ile Rusya arasında 3 yılı aşkın süredir devam eden savaşı sona erdirmek için İstanbul'da bir kez daha müzakere masası kuruldu. Çırağan Sarayı'nda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantı 1 saat 10 dakikanın ardından sona erdi.

RUSYA CEPHESİNDEN İLK AÇIKLAMA: BELİRLİ BÖLGELERDE ATEŞKES TEKLİF ETTİK

Toplantının ardından Rusya cephesinden ilk açıklama geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in müşaviri ve İstanbul'daki müzakerelerde Rus heyetine başkanlık eden Vladimir Medinskiy, Ukrayna heyetine belirli bölgelerde ateşkes teklif ettiklerini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in müşaviriVladimir Medinskiy

"TEK TARAFLI OLARAK 6 BİN DONDURULMUŞ ASKER CESEDİ TESLİM EDECEĞİZ"

Büyük çaplı bir esir takası konusunda mutabık kalındığını, yaralı ve ağır yaralı askerlerin tamamının takas edileceğini belirten Medinskiy, ayrıca, "Ukrayna tarafına tek taraflı olarak gelecek hafta 6 bin dondurulmuş asker cesedini teslim edeceğiz." açıklamasında da bulundu.

TOPLANTI SONRASI İLK AÇIKLAMA ZELENSKİ'DEN: YENİ BİR ESİR TAKASINA HAZIRLANIYORUZ

Toplantının son ermesinin ardından ilk açıklama Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'den gelmişti. Zelenski, yeni bir esir takasına hazırlandıklarını duyurmuştu. Buna göre, Rusya ve Ukrayna tüm ağır hasta ve 25 yaş altı savaş esirlerinin takas edilmesinde anlaştı.

UKRAYNA, İADE EDİLMESİNİ İSTEDİĞİ ÇOCUKLARIN LİSTESİNİ VERDİ

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofis Başkanı Andriy Yermak, İstanbul'daki görüşmelerde Ukrayna tarafının Rus müzakerecilere, iade edilmesini istedikleri çocukların listesini verdiğini söylemişti.

UKRAYNA HEYETİNDEN AÇIKLAMA: TAKAS, AĞIR YARALI GENÇLERE ODAKLANACAK

Toplantının ardından İstanbul'da bir basın toplantısı düzenleyen Ukrayna heyetinden yapılan açıklamada ise, "Rusların tekliflerini bugün aştığımız için İstanbul'da yanıt veremedik. Görüşmeleri somut insani sonuçlar elde edebilecek noktaya getirdik. Rusların memorandumunu inceledikten sonra kararımızı vereceğiz" denilmişti. Ukrayna heyetine liderlik eden Savunma Bakanı Rüstem Umerov, ağır yaralı gençlere odaklanacak yeni bir esir takası konusunda anlaşıldığını ve Rusya ve Ukrayna'nın tüm ağır hasta ve 25 yaş altı savaş esirlerini takas edeceğini kaydetmişti. Umerov, savaşta ölen 6'şar bin askerin naaşlarının da karşılıklı olarak iade edileceğini belirtmişti.

Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov (Sağdan ikinci)

"SONRAKİ TOPLANTI LİDERLER SEVİYESİNDE OLMALI"

Sonraki toplantının liderler seviyesinde olması gerektiğini de sözlerine ekleyen Umerov, "Ukrayna'da her gün canlar yitirilirken bir barıştan nasıl söz edebiliriz? Ayrıca bugün Ukrayna'nın müttefikleri bu masada yok. ABD yok, Avrupa yok. Ancak görüşmeler somut bir noktada. Bundan bir sonraki toplantı liderler zirvesi olursa anlamlı olur çünkü Rusya'da karar verici Putin. Kiev, Haziran sonunda görüşme önerdi." diye konuşmuştu.

"RUSYA HEYETİ KOŞULSUZ ŞARTSIZ ATEŞKES FİKRİNİ REDDEDİYOR"

Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin ise koşulsuz ateşkes fikrinin kabul görmediğini söylemişti. Galuzin, "Rusya heyeti koşulsuz şartsız ateşkes fikrini reddediyor" demişti.