Son Dakika: Yunanistan'daki Lavrion kampında eğitilip PKK talimatıyla Türkiye'ye bombalı eyleme gönderilen terörist İstanbul'da yakalandı

Son dakika: Yunanistan Lavrion Kampı'nda sabotaj eğitimi alan ve PKK/KCK'nın talimatıyla Türkiye'deki büyükşehirlerde silahlı ve bombalı sansasyonel eylem hazırlığında olan 'Delil' kod adlı Hüsamettin Tanrıkulu, İstanbul'da yakalandı.

İstanbul ve Diyarbakır Emniyeti tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında büyük bir facianın önüne geçti. Yunanistan Lavrion Kampı'nda sabotaj eğitimi alan, PKK/KCK'nın talimatıyla büyükşehirlerde silahlı ve bombalı eylem hazırlığındaki Hüsamettin Tanrıkulu, İstanbul'da yakalandı.

BAKAN SOYLU, SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Gelişmeyi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, "Sevgili Kılıçdaroğlu; Üzücü bir haber daha: HD Pkk'nın, Lavrion Kampı'ndan Türkiye'ye, büyükşehirlere eylem için gönderilen Delil kod Hüsamettin Tanrıkulu, İstanbul ve Diyarbakır Emniyeti tarafından yakalandı. Sadece savunduğun HD Pkk'nın değil Yunanistan'ın da ilgiye ihtiyacı var" ifadeleriyle aktardı.

EMNİYET GENEL MÜDÜRDÜĞÜ AÇIKLAMASI

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada da, "Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı koordinesinde Diyarbakır ve İstanbul Emniyet İstihbarat Şube Müdürlüklerince yürütülen çalışmalar sonucunda Yunanistan Lavrion Kampı'nda sabotaj eğitimi alan, illegal yollarla Türkiye'ye giriş yapan ve PKK/KCK'nın talimatı ile büyükşehirlerde silahlı ve bombalı sansasyonel eylem hazırlığındaki Delil kod adlı Hüsamettin Tanrıkulu, İstanbul'da yakalandı" denildi.

LAVRİON'DAKİ GÖÇMEN KAMPI, PKK'LILARA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Lavrion, Yunanistan'da bir tatil kasabası olarak biliniyor. Ancak beldedeki göçmen kampı adeta terör örgütü PKK'ya ev sahipliği yapıyor. Kampta yuvalanan teröristlerin faaliyetleri geçtiğimiz aylarda Yunan medyasına da yansımıştı. Yunan StarNEWS televizyonunda Lavrion kampına ait haber yayınlandı.

KAMPTA PKK SEMBOLLERİ VE ÖCALAN POSTERLERİ ASILI

Lavrion Kampı içerisinden çekilen görüntülerde, terör örgütü PKK'ya ait semboller ile teröristbaşı Öcalan'ın görsellerinin yer alması dikkati çekiyor. Kanalın bu kampta röportaj yaptığı ve yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçan kişilerin, terör örgütünün gençlik yapılanmalarında faaliyet gösterdiği ve terör suçlarından aranma kayıtlarının bulunduğu tespit edildi.