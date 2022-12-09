Son Dakika: Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'ı bıçaklayan saldırgan, öldürmeye teşebbüsten tutuklandı

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, çarşamba akşamı partisinin genel merkezinde Serhat K. tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Yılmaz dört yerinden bıçaklanırken, saldırgan Serhat K. olayın ardından Bolu Otobüs Terminali'nde yakalandı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Serhat K, Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye getirildi. Soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren şüpheli, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

SALDIRGAN TUTUKLANDI

Serhat K. mahkemeye çıkarıldı. Serhat K. çıkarıldığı mahkemece kasten öldürmeye teşebbüsten tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DEVLET BÜYÜKLERİNE YÖNELİK SÖZLERİ NEDENİYLE BIÇAKLAMIŞ

Öte yandan Serhat K.'nın emniyetteki ifadesi de ortaya çıktı. Serhat K.', emniyetteki ifadesinde, devlet büyüklerine yönelik sözleri nedeniyle Öztürk'ü bıçakladığını, kimseden talimat almadığını söyledi.

"ARKADAN 4 TANE BIÇAK YARASI ALDIM"

Taburcu olduğu hastanenin önünde açıklama yapan Öztürk Yılmaz, "Bir tane şahıs bizim sevenimiz olarak geldi. İki, üç dakika benim yanımda kaldı. Kendisine bir kahve ikram etmek istediğimde arkamda kaldı o an. Bıçağı çekip boynumdan vurmak istedi ve arkadan da 4 tane bıçak yarası aldım, bıçak yaralarım çok derin. Bugün tedavi oluyorum ama tedavim evde sürecek" ifadelerini kullandı.

ÖZTÜRK YILMAZ KİMDİR?

Yılmaz, 11 Haziran 2014 tarihinde DEAŞ tarafından Musul Başkonsolosluğu'na yapılan baskın sonrası 43 kişiyle birlikte 101 gün boyunca alıkonuldu. 20 Eylül 2014 tarihinde 43 personeli ile birlikte serbest bırakıldı. 2 Temmuz 2015 tarihinde Büyükelçiler Kararnamesi ile Türkiye'nin Duşanbe Büyükelçisi olarak atandı. Duşanbe Büyükelçiliği görevinden 3 Eylül 2015 tarihinde istifa ederek, 1 Kasım 2015 tarihinde yapılan erken genel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Ardahan 1. sıra milletvekili adayı oldu ve milletvekili seçildi. 20 Kasım 2018 tarihinde CHP'den ihraç edildi. 20 Temmuz 2020 tarihinde Yenilik Partisi'ni kurdu ve 9 Ağustos 2020 tarihinde partinin genel başkanı seçildi.