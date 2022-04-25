Son dakika haber... Tuzla'da kazada 17 yaşındaki lise öğrencisi hayatını kaybetti

Kaza, 23 Nisan günü saat 22.00 sıralarında D-100 Karayolu Tuzla mevkii yan yolda meydana geldi. Edirne istikametine seyir halinde bulunan Ali Nadir Şengül'ün kullandığı 41 AJG 185 plakalı otomobil, park halindeki 34 FOT 54 plakalı minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobildeki 4 kişi sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden kurtarılan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edildi.

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'KAZAYA KARIŞAN SÜRÜCÜNÜN EHLİYETİ YOKMUŞ'

Beyzanur Sertkaya'nın amcası Kemal Sertkaya, kazayı sonradan öğrendiklerini belirterek "İftardan dönüyorlardı. Saat 22.00 civarıydı. Kazaya karışan sürücünün ehliyeti yokmuş, ondan şikayetçiyiz. Tam detaylı şekilde bilmiyorum ama otomobil sürücüsü ambulansa da binmek istememiş. Kazada öndeki iki kişiye bir şey olmamış. Arkadakilerden biri yoğun bakımda diğer yeğenime ise Allah rahmet eylesin" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel