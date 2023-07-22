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Son Dakika: MİT'ten Irak'ta nokta operasyon! Terör örgütü PKK'nın sözde Türkiye sorumlusu sarı torbada

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Son dakika: MİT'in Irak'ta gerçekleştirdiği operasyonda, terör örgütü PKK'nın sözde Türkiye sorumlusu Özgür Soreş kod adlı Özgür Alparslan etkisiz hale getirildi. Teröristin, 2021'de birçok orman yangınının talimatını verdiği tespit edildi.

MİT, PKK/KCK-YPS'nin sözde Türkiye sorumlusu Özgür Alparslan'ı, Irak'ta gerçekleştirdiği operasyonda etkisiz hale getirdi.

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Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Güncel

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