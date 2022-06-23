Son dakika! TBMM'de Orman Yangınları Önergesini de AKP ve MHP Reddetti. Özkoç: "Cumhurbaşkanı İlk Günden Beri Okluk Koyu'ndadır, Okluk Koyu'nda Tatil Yapıyor"

TBMM Genel Kurulu'nda CHP ve HDP'nin orman yangınlarının araştırılması amacıyla verdiği önergeler reddedildi. AKP Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın, "Devletimiz, tüm güçleriyle, başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Tarım ve Orman Bakanımız, İçişleri Bakanımız yangının çıktığı ilk andan itibaren yangın mahalline intikal etmişlerdir…Yangınla mücadele milli bir meseledir, iç siyasete malzeme edilmemelidir" dedi. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç da, "'Cumhurbaşkanı ilk günden beri yangın yerindedir.' Hayır, Cumhurbaşkanı ilk günden beri Okluk Koyu'ndadır, Okluk Koyu'nda tatil yapıyor. Yangın yerine helikopterle geçip Suudi Kralı karşılamaya gitmiştir.. Ormanlarımız yanıyor, milli bir meselede midir? Gelin, bunu siyasetüstü görüşelim mi? Görüşelim. Arkadaş, bir yıldan beri ne yaptınız ya, ne yaptınız" diye tepki gösterdi.

CHP ve HDP, TBMM Genel Kurulu'nun bugünkü oturumunda, orman yangınlarına karşı alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla daha önce ayrı ayrı verdikleri araştırma önergelerinin bugün görüşülmesi için grup önerisi getirdi.

GİRGİN: BU İHALE EĞER 5'Lİ ÇETEYE VERİLSEYDİ, ON DAKİKADA BİTİRİLİRDİ

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, şöyle konuştu:

"Geçen sene yaşadığımız cehennemin günleri daha hafızamızdayken yangınla mücadeleyi beceremeyen bir iktidar yüzünden yine kurduyla, kuşuyla, ağacıyla bir coğrafya Muğla'mız, Marmaris'imiz yanıyor. Şu ana kadar 4.035 futbol sahası büyüklüğündeki alan maalesef kül oldu. Ülkenin yüreği Muğla'da, Muğlalının gözleri havada, herkes etkin bir mücadeleyle bu yangın artık sönsün diye bekliyor. Dakikalar geçtikçe ormanda yanarak kaybettiğimiz canların çığlığı yüreğimizi dağlıyor. Yangını artıracak en ufak bir rüzgar tüyleri diken diken ediyor. Öfkeliyiz. Şimdi sormak istiyorum: Bas bas bağırmadık mı? Demedik mi size, bu çağ yangınlar çağı, bu konu ciddiye alınmalı; ekolojik felaket kapıda, küresel ısınma her yeri yakıyor; özellikle, Akdeniz havzası uzun süre yanacak. Yangınla mücadelede en önemli konu yerinde, erken ve etkin müdahaledir. Bu noktada, orman köylülerini daha aktif hale getirmeliyiz.

'Gece görüşü olan helikopterler 4 Temmuz'da gelecekmiş.' İhale açacaksanız, zamanında açın. 4 Temmuz'a kadar ormanların yanmasını mı seyredeceğiz? Bu nasıl öngörüsüzlüktür. Bu ihale eğer beşli çeteye verilseydi, on dakikada bitirilirdi."

AKP'Lİ TAŞKIN: YANGINLA MÜCADELE MİLLİ BİR MESELEDİR, İÇ SİYASETE MALZEME EDİLMEMELİDİR

AKP Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın ise şu savunmayı yaptı:

"Muğla Marmaris'te çıkan orman yangını dolayısıyla duyduğumuz üzüntüyü belirtmek isteriz. Devletimiz, tüm güçleriyle, başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Tarım ve Orman Bakanımız, İçişleri Bakanımız yangının çıktığı ilk andan itibaren yangın mahalline intikal etmişlerdir. Kötü hava ve arazi şartlarına rağmen, başta Orman Genel Müdürlüğümüz olmak üzere, tüm devlet kurumları yangınla etkin bir şekilde mücadele etmektedir…Yangınla mücadele milli bir meseledir, iç siyasete malzeme edilmemelidir. Bugün bize düşen sahada canla başla yangını söndürmek için çalışan yangın ekibine destek olmak, yardımcı olmaktır, onların morallerini yüksek tutmaya çalışmaktır."

ÖZKOÇ: "CUMHURBAŞKANI İLK GÜNDEN BERİ OKLUK KOYU'NDADIR, OKLUK KOYU'NDA TATİL YAPIYOR"

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ise şu eleştiriyi yaptı:

"'Cumhurbaşkanı ilk günden beri yangın yerindedir.' Hayır, Cumhurbaşkanı ilk günden beri Okluk Koyu'ndadır, Okluk Koyu'nda tatil yapıyor. Yangın yerine helikopterle geçip Suudi Kralı karşılamaya gitmiştir. Diyorlar ki: 'Şu kadar uçak kiraladık.' Kiraladığınız uçaklarla ilgili bakanlarınız diyor ki: 'Bu kiraladığımız uçaklardan 4 Temmuz'da gelecek olan helikopterlerin gece görüş imkanı olacaktır, onları bekliyoruz.' Şimdi, biz de diyoruz ki: Arkadaş, ormanlarımız yanıyor, milli bir meselede midir? Gelin, bunu siyasetüstü görüşelim mi? Görüşelim. Arkadaş, bir yıldan beri ne yaptınız ya, ne yaptınız!"

TOĞRUL: BU ÜLKEDE GÖZÜNÜZE BAKA BAKA ADETA YALAN SÖYLENİYOR.

HDP önergesi üzerinde konuşan Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul da şunları söyledi:

"Orman Genel Müdürlüğünün 2021 yılı faaliyet raporuna göre 2017 yılında 2.411 adet, 2018 yılında 2.167 adet, 2019 yılında 2.688 adet, 2020 yılında 3.399 adet orman yangını çıkmış. Sadece 2021 yılında 2.793 adet orman yangını sonucu 140 bin hektar orman alanı yok olmuş. Yangınla mücadele için alınan 39 adet yangın söndürme helikopteri, 3 adet amfibik uçak, 4 adet insansız hava aracı ve 1 adet tanker uçak kiralanmış. Kiralanan sadece 3 uçak için, yüz elli üç gün için 203 milyon 107 bin TL ödenmiş. Bakın, bilim insanları yüksek meblağlarla kiralanan bu uçakların Türkiye'nin coğrafi yapısına uygun olmadığını dolayısıyla yangın söndürmede etkisiz olduğunu ifade ediyor. AKP iktidarı daha önce yangın söndürmede etkin olan THK yani Türk Hava Kurumu uçaklarını saf dışı bırakmak için ihale yaptı, ihaleye 5 bin litre su şartı koydu ve su taşıma kapasitesi 100 litre az diye THK uçaklarını, Türk Hava Kurumu uçaklarını maalesef saf dışı bıraktı.

Bu ülkede öyle bir algı yönetimi yapılıyor ki gözünüze baka baka adeta yalan söyleniyor. Bakın 'Her türlü önlem alındı' deniyor, üç gündür Marmaris cayır cayır yanıyor. Bakın, gece görüşlü ekipman olmadığı için, uçak olmadığı için Marmaris alev alev yanıyor. Sadece ormanlar yanmıyor; ormanların içerisindeki tüm börtü böcek, canlı yanıyor. Bunun vebali hepinizin üzerinde. Peki, Bakan ne diyor? Bakan diyor ki: 'Uçaklar 4 Temmuzda gelecek, gece görüşü olan helikopter de 1 Temmuzda gelecek.' Hani tüm önlemleri almıştınız? Hani tüm önlemler alınmıştı? Adeta halka dalga geçiliyor. Bir gün önce akşam haberlerinde deniyor ki: 'Yangın kontrol altına alındı.' Ama bakıyoruz ki yangın üç gündür aralıksız devam ediyor ve Marmaris yanıyor."

Konuşmaların ardından CHP ve HDP'nin önerileri AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.

ANKA / Güncel