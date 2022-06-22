Son Dakika! Marmaris'teki orman yangını 15 saat sonunda büyük ölçüde kontrol altına alındı - Haberler

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Son Dakika! Marmaris'teki orman yangını 15 saat sonunda büyük ölçüde kontrol altına alındı

Haberler.com - Erdem Aksoy - Güncel
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Son dakika! Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün akşamdan beri devam eden orman yangınında beklenen haber, 15 saat sonunda geldi. Bölgede basın açıklaması yapan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, "Orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı." dedi.

Marmaris ilçesi Amazon Koyu Bördübet Yedi Adalar mevkiindeki ormanlık alanda dün akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Sahada Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı helikopterlerin yanı sıra arazözler, iş makineleri ve çok sayıda orman işçisi mücadele etti.

Havanın kararması ile hava müdahalesi durdurulurken, ekipler karadan yangını söndürmeye çalıştı. Sabahın ilk ışıklarıyla müdahale yeniden başladı. Kuvvetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevlere, karadaki çalışmaların yanı sıra 20 helikopter ve 14 uçak ile müdahale ediyor.

Son Dakika! Marmaris'teki orman yangını 15 saat sonunda büyük ölçüde kontrol altına alındı

Marmaris'te çıkan orman yangını ile ilgili inceleme yapmak üzere Tarım ve Orman Bakanı Dr. Vahit Kirişci, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD Başkanı Yunus Sezer, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Muğla Valisi Orhan Tavlı, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Gökcan ve beraberindeki heyet bölgeye geldi.

Son Dakika! Marmaris'teki orman yangını 15 saat sonunda büyük ölçüde kontrol altına alındı

Yangınla ilgili son durumu aktaran Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, beklenen haberi verdi. Kirişçi, "Temennimiz bugün bu olayın neticelenmesi. Yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı diyebiliriz. Datça'da bir yangın çıktı o da söndürüldü.Fethiye'de de yangın çıktı o da kontrol altına alındı. Millet olarak bu tür durumlarda dayanışma örneğimizi göstermeliyiz. Herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Orman Yangını Marmaris Muğla Güncel Haberler Son Dakika

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Yorumlar (1)

Zamanla Akıllanan Adam:

yukardaki uçak resmi şahanın gözüne gözüne, gerçi gözleri vardır göremezler, kulakları vardır duyamazlar.

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