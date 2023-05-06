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Son Dakika! Sudan'da Türk büyükelçinin aracına ateş açıldı

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Son dakika! Kısa bir süre önce iç savaşa sürüklenen Sudan'da Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İsmail Çobanoğlu'nun aracına ateş açıldı. Diplomatik kaynaklar olayı doğrularken, ölü ya da yaralı olmadığı belirtildi.

Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasında süren çatışmalar nedeniyle birçok ülke vatandaşlarını tahliye ederken; çıkan olaylarda birçok kişi de hayatını kaybetti.

Son Dakika! Sudan'da Türk büyükelçisinin aracına ateş açıldı

BÜYÜKELÇİNİN ARACINA SİLAHLI SALDIRI

İç savaşın can yaktığı ülkede bugün de Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İsmail Çobanoğlu'nun aracına ateş açıldı. Diplomatik kaynaklar olayı doğrularken, ölü ya da yaralı olmadığı belirtildi. Saldırıyı kimin gerçekleştirdiğine ilişkin şu ana kadar bilgi verilmezken; büyükelçinin sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

Son Dakika! Sudan'da Türk büyükelçisinin aracına ateş açıldı

TÜRK TAHLİYE UÇAĞINA DA ATEŞ AÇILMIŞTI

Öte yandan geçen hafta da ülkedeki vatandaşlarımızı tahliye eden Türk tahliye uçağına ateş açıldı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "C-130 tahliye uçağımıza hafif silahla ateş açılmıştır. Uçağımız emniyetle inişini gerçekleştirmiştir. Personelimizde yaralanan olmamakla birlikte uçağımızda da gerekli kontroller yapılmaktadır." denildi.

Ayrıntılar geliyor...

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Güncel

Sudan Dünya Güncel Haberler Son Dakika

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Yorumlar (1)

Dengiz Elm:

Müslümanın, Müslümana 3 günden fazla küs kalmaması gerektiğini söyleyen hz.muhammedin ümmeti birbirini öldürüyor.

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