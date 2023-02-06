Son Dakika: Sinan Ateş cinayetinin tetikçisi Yunanistan'a kaçmaya çalışırken Edirne'de yakalandı

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş cinayetinin tetikçisi Eray Özyağcı, yurt dışına çıkmaya çalışırken Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde Jandarma ekiplerince yakalandı. Eray Özyağcı işlemlerinin ardından Ankara'ya sevk edilerek savcılık işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılacak.

NELER YAŞANDI?

Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile 30 Aralık 2022'de, Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi'ndeki binadan çıktığı sırada, motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı ve hayatını kaybetti. Soruşturma kapsamında en son, avukat Serdar Öktem gözaltına alındı. Öktem 27 Ocak'ta savcılık tarafından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Böylece soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 18'e yükselmişti.