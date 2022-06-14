Son Dakika: Sağlık Bakanlığı önünde protesto! "Bakan gelmezse kendimi patlatacağım" diyen şahıs güçlükle ikna edildi - Haberler

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Son Dakika: Sağlık Bakanlığı önünde protesto! "Bakan gelmezse kendimi patlatacağım" diyen şahıs güçlükle ikna edildi

Haberler.com - Erdem Aksoy - Güncel
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Son dakika: Sağlık Bakanlığı önünde bir sağlık çalışanı kendini ambulansa kilitledi. Oksijen tüplerini açan şahsın, "Bakan Fahrettin Koca gelmezse kendimi patlatacağım" dediği öğrenildi. İkna çalışmaları sonrasında eylem yapan kişi ambulanstan çıkarıldı.

Ankara'da Sağlık Bakanlığı önünde sıcak dakikalar yaşanıyor. Bakanlık binası önüne giden bir sağlık çalışanı, sürücü koltuğunda oturduğu ambulansa kendini kilitledi.

Bölgeye ekipler sevk edilirken şahsın, "Onkoloji hastasını taşıdım, 3 saat boyunca hastane hastane dolaştım ama hastayı bırakacak yer bulamadım. Oksijen tüplerini açtım, Sağlık Bakanı buraya gelmezse kendimi patlatırım." dediği öğrenildi.

Son Dakika: Sağlık Bakanlığı önünde bir sağlık çalışanı kendini ambulansa kilitledi: Bakan gelmezse kendimi patlatacağım

Sağlık çalışanı kendisini ikna etmeye gelenlere ise megafonla "Ben terörist değilim. Kimse gelmesin, sağlık bakanı gelene kadar buradayım" ifadelerini kullandı.

Bakanlık'tan 6 yetkili de yanına gittikleri şahsı ikna etmeye çalıştı. İkna konuşmaları sonrasında eylem yapan kişi ambulanstan indirildi.

Son Dakika: Sağlık Bakanlığı önünde bir sağlık çalışanı kendini ambulansa kilitledi: Bakan gelmezse kendimi patlatacağım

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca Ankara Güncel Haberler

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Yorumlar (3)

Orhan Demiral:

Eyvah.insanlara ne oluyor böyle

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Eğrioturdoğrukonuş:

Terörist değilsen kendini niye patlatıyorsun? Sıkıntını anlatabilmenin bir çok yolu varken.?!

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Ic Minnak:

Hasta haklarini savunan ambulans soforu selam olsun. Varsin terorist desinler, varsin cinnet gecirmis desinler

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500
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