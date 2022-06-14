Son Dakika: Sağlık Bakanlığı önünde protesto! "Bakan gelmezse kendimi patlatacağım" diyen şahıs güçlükle ikna edildi

Ankara'da Sağlık Bakanlığı önünde sıcak dakikalar yaşanıyor. Bakanlık binası önüne giden bir sağlık çalışanı, sürücü koltuğunda oturduğu ambulansa kendini kilitledi.

"BAKAN KOCA GELMEZSE PATLATIRIM"

Bölgeye ekipler sevk edilirken şahsın, "Onkoloji hastasını taşıdım, 3 saat boyunca hastane hastane dolaştım ama hastayı bırakacak yer bulamadım. Oksijen tüplerini açtım, Sağlık Bakanı buraya gelmezse kendimi patlatırım." dediği öğrenildi.

"BEN TERÖRİST DEĞİLİM"

Sağlık çalışanı kendisini ikna etmeye gelenlere ise megafonla "Ben terörist değilim. Kimse gelmesin, sağlık bakanı gelene kadar buradayım" ifadelerini kullandı.

AMBULANSTAN ÇIKARILDI

Bakanlık'tan 6 yetkili de yanına gittikleri şahsı ikna etmeye çalıştı. İkna konuşmaları sonrasında eylem yapan kişi ambulanstan indirildi.