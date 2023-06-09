Son Dakika: MİT'ten Suriye'de terör operasyonu! Münbiç istihbaratında yer alan Helin İşenme yakalandı

Son dakika: MİT tarafından, PKK/KCK-PYD/YPG'nin sözde Münbiç istihbarat yapılanması içerisinde görev alan Helin İşenme, Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışırken yakalanarak gözaltına alındı.

MİT'in istihbari desteği ile Suriye Milli Ordusu'na bağlı yerel güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK mensubu "Sterk/Amara Amed/Sena" kod adlı Helin İşenme, Türkiye'ye geçmek üzereyken yakalandı.

2016 YILINDA DAĞA ÇIKMIŞ

Örgütün sözde Münbiç istihbarat yapılanmasında görev alan, kırsal kadroya 2016 yılında katılan ve 2017 yılında Diyarbakır 5. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçlamasıyla hakkında tutuklama/yakalama kaydı bulunan Helin İşenme, yargılanmak üzere güvenlik güçlerine teslim edildi.