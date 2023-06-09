Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika: MİT'ten Suriye'de terör operasyonu! Münbiç istihbaratında yer alan Helin İşenme yakalandı

Güncel Haberler

Son dakika: MİT tarafından, PKK/KCK-PYD/YPG'nin sözde Münbiç istihbarat yapılanması içerisinde görev alan Helin İşenme, Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışırken yakalanarak gözaltına alındı.

MİT'in istihbari desteği ile Suriye Milli Ordusu'na bağlı yerel güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK mensubu "Sterk/Amara Amed/Sena" kod adlı Helin İşenme, Türkiye'ye geçmek üzereyken yakalandı.

2016 YILINDA DAĞA ÇIKMIŞ

Örgütün sözde Münbiç istihbarat yapılanmasında görev alan, kırsal kadroya 2016 yılında katılan ve 2017 yılında Diyarbakır 5. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçlamasıyla hakkında tutuklama/yakalama kaydı bulunan Helin İşenme, yargılanmak üzere güvenlik güçlerine teslim edildi.

Son Dakika: MİT'ten Suriye'de terör operasyonu! Münbiç istihbaratında yer alan Helin İşenme yakalandı

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Suriye Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title