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Son Dakika: Terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinden Mıhyeddin Gulo, Suriye'de etkisiz hale getirildi

Güncel Haberler

Son dakika: MİT'in Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı'da düzenlediği operasyonda, terör örgütü PKK'nın sözde askeri eğitim veren yöneticilerinden Mıhyeddin Gulo etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Suriye'nin kuzeyindeki Haseke'de, PKK/YPG'li teröristlere ideolojik ve silahlı eğitimler verilen sözde Hebat Derik akademisinin yöneticilerinden terörist Mıhyeddin Gulo, MİT'in 9 Ağustos'ta Kamışlı'da düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildi.

BİRÇOK EYLEMİN PLANLAMASINDA YER ALDI

Gulo'nun, Türk güvenlik güçlerine yönelik birçok eylemin planlamasında etkin rol aldığı, Suriye Milli Ordusu'na karşı Barış Pınarı ve Zeytin Dalı harekatlarında da terör örgütü saflarında faaliyet gösterdiği belirlendi.

Son Dakika: Terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinden Mıhyeddin Gulo, Suriye'de etkisiz hale getirildi

SUİKAST EĞİTİMİ VERDİ

Hebat Derik adıyla teröristlere silah kullanımı, bomba yapımı ve suikast eğitimi verilen sözde akademinin yöneticilerinden olan Gulo'nun, örgüt mensuplarını Türkiye'nin yurt içindeki ve Suriye'deki birliklerine eylem yapmak üzere yetiştirdiği de kaydedildi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Suriye PKK Güncel Haberler Son Dakika

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Yorumlar (1)

Tolga Babacan:

Hak etikleri Adalet. Tek kek Esek Cennetine

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