Son Dakika: MİT'in DEAŞ'ın sözde liderini etkisiz hale getirdiği operasyonun detayları ortaya çıktı

Son dakika: MİT'in Suriye'de bir süredir takip ettiği DEAŞ'ın sözde lideri Ebu Hüseyin el- Kureyşi'yi etkisiz hale getirdiği operasyonun detayları ortaya çıktı. 29 Nisan tarihinde düzenlenen ve 4 saat süren operasyonda "Teslim ol" çağrısına uymayan Kureyşi'nin yakalanacağını anlayınca üzerindeki intihar yeleğini patlattığı öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün akşam katıldığı canlı yayında MİT'in Suriye'de DEAŞ'a düzenlediği operasyonla ilgili açıklamalarda bulundu. Erdoğan, MİT'în DEAŞ'ın sözde liderini etkisiz hale getirdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terörle mücadele büyük ve güçlü Türkiye vatandaşları için gurur kaynağıdır. Terör örgütlerini sindirdik. Bu mücadele Avrupa'nın güvenliğine de katkı sağlıyor ama bunun farkında değiller. PKK/PYD ile sonuç alıcı mücadele eden tek ülke biziz NATO içerisinde. MİT, DEAŞ'ın sözde lideri Ebu Hüseyin el- Kureyşi'yi uzun süredir takip ediyordu. Bu şahıs dün Suriye'de etkisiz hale getirildi." ifadelerini kullandı.

OPERASYONUN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

MİT'in DEAŞ'a düzenlediği operasyonun detayları da ortaya çıktı. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, sık sık yer değiştirdiği tespit edilen "DEAŞ'ın sözde yeni halifesi" Ebu Hüseyin El Hüseyni El Kureyşi kod adlı teröristin, Suriye'nin kuzeyindeki Afrin/Cinderes'te olduğu ve yakın zamanda yer değiştireceği istihbaratını alan MİT'in özel ekibi, teröristin bulunduğu eve 29 Nisan 2023'te gizli operasyon düzenledi.

"TESLİM OL" ÇAĞRISINA YANIT VERMEDİ

İçinde kamufle edilmiş yeraltı sığınağı da bulunan eve yönelik operasyonda, Ebu Hüseyin El Hüseyni El Kureyşi'ye "teslim ol" çağrısı yapıldı, ancak yanıt alınamadı.

İNTİHAR YELEĞİNİ PATLATTI

Bunun üzerine MİT'in özel operasyon ekibi, önce evin bahçe duvarını, ardından da arka giriş kapıları ve yan duvarlarını patlatarak binaya girdi. Ebu Hüseyin El Hüseyni El Kureyşi, yakalanacağını anlayınca üzerindeki intihar yeleğini patlattı. Yaklaşık dört saat süren operasyonda, MİT'in özel operasyon ekibi ve sivillere herhangi zarar gelmediği bildirildi.

10 YILDIR ÖRGÜTTE

Terör örgütü DEAŞ'a 2013'te katılan Ebu Hüseyin El Hüseyni El Kureyşi, kısa sürede örgüt içinde üst düzey görevlere yükseldi. Ebu Hüseyin El Hüseyni El Kureyşi, DEAŞ'ın önceki lideri Ebu Hasan El Kureyşi'nin öldürülmesi sonrası 30 Kasım 2022'de sözde yeni halife olarak ilan edilmişti.