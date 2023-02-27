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Son Dakika! Malatya'da eşya almak için girdikleri evde depreme yakalanan baba ve kızı enkazdan sağ çıkarıldı

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Son dakika! Malatya'da meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremde, eşya almak için ağır hasarlı binaya giren baba ve kız enkaz altında kaldı. Ekiplerin çalışması sonucunda baba ve kız enkazdan sağ çıkarıldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 12.04'te merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 7 kilometre olarak açıklandı.

AFAD Başkanı Sezer, merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 5,6 büyüklüğündeki depremde 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 69 kişinin yaralandığını açıkladı.

Son Dakika! Malatya'da eşya almak için girdikleri evde depreme yakalanan bir baba ve kızı enkazdan sağ çıkarıldı

Yıkılan binalara ilişkin yapılan açıklamada , "Malatya ilimizin Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki deprem sonrasında, saha tarama çalışmaları sonucunda yıkılan binalar olduğu tespit edilmiş olup, arama kurtarma ekiplerimiz bölgeye hızlıca sevk edilmiş ve çalışmaya başlamışlardır. Deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi; riskli binaların etrafında bulunulmaması önem arz etmektedir" denildi.

Son Dakika! Malatya'da eşya almak için girdikleri evde depreme yakalanan baba ve kızı enkazdan sağ çıkarıldı

Yeşilyurt Belediye Başkanı Çınar ise Yeşilyurt Şeyhbayram Mahallesi'nde 4. katta bulunan hasarlı evlerinden bir baba ve kızının eşyalarını almak için hasarlı binaya girdikleri ve deprem anında enkaz altında kaldığını açıkladı. Çınar ayrıca yıkılan bina ihbar sayısının 10-12'ye çıktığını belirtti. Ekiplerin çalışması sonucunda baba ve kız enkazdan sağ çıkarıldı.

Son Dakika! Malatya'da eşya almak için girdikleri evde depreme yakalanan bir baba ve kızı enkazdan sağ çıkarıldı

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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Malatya Deprem Güncel Haberler Son Dakika

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Yorumlar (4)

mavii1989:

bu yıkılan eve ne verildi hafif hasar mı ağır hasar mı bilen varmı

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Eclipse Moon34:

Girenlerde haklı ama girilmemeli çok tehlikeli devlet bunun sorumlusudur sende her şeyi devlete bağlama demeyin sakın hiç bir ihtiyaç düzgün karşılanmıyor orada

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uğur ercan:

Olayda menfaatler var yada yok ama ortada olmaması gereken birşey var. Eğer başka bir ülkede olsa istifa olurdu buralarda olmaz, olamaz

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