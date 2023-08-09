Üye Girişi
Haberler

Son Dakika: Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Güncel Haberler

Son dakika: Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin 12.1 kilometre derinliğinde gerçekleşirken, vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

6 Şubat merkezli depremlerde büyük yıkım yaşayan Malatya bir kez daha sallandı. Saat 20.01'de merkez üssü Yeşilyurt ilçesi olan bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin büyüklüğünü 4.4 olarak açıkladı. Sarsıntı yerin 12.1 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Son Dakika: Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.3 olarak duyurdu. Kandilli, depremin merkez üssünü Öncü-Yeşilyurt olarak verirken, sarsıntının yerin 5 kilometre derinliğinde meydana geldiğini belirtti.

Son Dakika: Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AFAD Başkanı Yunus Sezer, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Malatya ilimiz Yeşilyurt ilçesinde saat 20:01'de meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki deprem sonrasında, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarım."

Son Dakika: Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Haberler.com - Güncel

Malatya Deprem Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title