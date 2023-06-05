Son Dakika: Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, geçici olarak Genelkurmay Başkanı olarak görevlendirildi

Son dakika: Yaşar Güler'in Milli Savunma Bakanı olarak atanmasının ardından yeni Genelkurmay Başkanı belli oldu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever'in geçici olarak Genelkurmay Başkanı olarak atandığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni Kabine'de Milli Savunma Bakanı olarak Yaşar Güler atandı. Güler'in ardından yeni Genelkurmay Başkanı'nın kim olacağı merak konusu oldu.

YENİ GENELKURMAY BAŞKANI MUSA AVSEVER

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, geçici olarak Genelkurmay Başkanı olarak atandı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler'i Milli Savunma Bakanı olarak atamış olması sebebiyle, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever mevcut görevi uhdesinde kalmak suretiyle yerine bir isim atanıncaya kadar Genelkurmay Başkanı olarak görevlendirilmiştir."

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