Son Dakika: Kahramanmaraş'ta 4,4 büyüklüğünde deprem - Haberler

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Son Dakika: Kahramanmaraş'ta 4,4 büyüklüğünde deprem

Haberler.com - Erdem Aksoy - Güncel
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Son Dakika: Kahramanmaraş'ta 4,4 büyüklüğünde deprem

Son dakika: AFAD'ın verilerine göre Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi yakınlarında 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı çevre illerde de hissedildi.

Türkiye'de deprem gerçeği kendisini zaman zaman hissettirmeye devam ediyor. AFAD verilerine göre ise bugün saat 09.11 sıralarında Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi yakınlarında 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İLK BELİRLEMELERE GÖRE YIKILMA YOK

Deprem, çevre illerden de hissedildi. Bölgeden gelen ilk verilere göre herhangi bir yaralanma ya da yıkımın olmadığı bilgisi verildi. Birçok vatandaşın sarsıntının etkisiyle kendisini dışarı attığı kaydedilirken, ekiplerin her ihtimale karşı olay yerine geçtiği belirtildi.

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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

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