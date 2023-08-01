Son Dakika: İzmir'de İsveç Konsolosluğu'na silahlı saldırı! Bir konsolosluk çalışanı ağır yaralandı
Güncel Haberler
Son dakika: İzmir'de İsveç Fahri Konsolosluğu'nda vize başvuru işlemleri sırasında sorun yaşayan Suriye uyruklu bir şahıs tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi. Olayda konsolosluk görevlisi Türk kadın ağır yaralandı.
zmir'deki İsveç Konsolosluğu'nda silahlı saldırıda konsolosluk çalışanı Türk kadın ağır yaralandı. Saldırganın Suriye uyruklu olduğu ve vize işlemleri nedeniyle saldırıyı gerçekleştirdiği belirtiliyor.
Ayrıntılar geliyor...