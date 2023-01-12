Son Dakika: İYİ Parti lideri Meral Akşener, kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı

Son dakika: İYİ Parti lideri Genel Başkanı Meral Akşener "kalp çarpıntısı ritim bozukluğu" rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Parti yetkilileri, Akşener'in sağlık durumunda endişe verici bir durum olmadığını ve geceyi hastanede geçireceğini söyledi. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Akşener'in tetkiklerinde sorun olmadığını belirterek, "Yarın taburcu olması planlanmaktadır." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "kalp çarpıntısı ritim bozukluğu" rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedaviye alındı. Akşener'in geceyi hastanede geçireceği öğrenildi.

SAĞLIK DURUMU İYİ

İYİ Parti yetkilileri, Meral Akşener'in sağlık durumunda endişe verici bir durum olmadığını söyledi. Akşener'in hastanedeki kontrollerinin sürdüğü belirtildi.

"TETKİKLERİNDE BİR SORUN TESPİT EDİLMEMİŞTİR"

İYİ Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Başdanışmanı Kürşad Zorlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Akşener'in yarın taburcu olmasının planlandığını belirtti. Zorlu, "Genel Başkanımız Sn. Meral Akşener bugün hafif bir çarpıntı şikayeti ile akşam saatlerinde Ankara Güven Hastanesi'ne intikal etmiş olup çok şükür yapılan tetkiklerinde bir sorun tespit edilmemiştir. Yarın taburcu olması planlanmaktadır. Milletimizin bilgilerine saygıyla sunarız." ifadelerini kullandı.