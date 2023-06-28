Son Dakika! İsveç polisi, bir caminin önünde Kur'an-ı Kerim yakma eylemi yapılmasına izin verdi

Son dakika! NATO'ya katılabilmek için Türkiye'nin onayına ihtiyaç duyan ve bunun için müzakere yürüten İsveç'te skandal bir karar alındı. Polis, başkent Stokholm'de bir caminin önünde Kur'an-ı Kerim yakma eylemi yapılmasına izin verdi.

Terör örgütlerine verdiği destek nedeniyle NATO'ya girme talebi Türkiye tarafından reddedilen İsveç'te, skandalların ardı arkası kesilmiyor. Daha önce de Kur'an-ı Kerim'in yakıldığı ülkede bu kez de polis, bir caminin önünde aynı eylemin yapılmasına izin verdi. Skandal kararın; İsveç, Türkiye ve NATO yetkililerin 11-12 Temmuz'da Brüksel'de yapacağı toplantı öncesinde alınması dikkat çekti.

DAHA ÖNCE DE YAPMIŞLARDI

NATO'ya katılmak için Türkiye'nin onayını bekleyen İsveç'te, Kurban Bayramı'nın birinci gününde yeni bir provokasyon kararı alındı. Daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maketinin asılması ve Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasını izleyen İsveç hükümeti, bu kez de bir caminin önünde Müslümanların kutsal kitabının yakılmasına onay verdi.

NATO'YA GİRMEK İÇİN ONAYIMIZI ALMAK ZORUNDALAR

Stockholm yönetimi, NATO'ya girebilmek için Ankara ile yaptığı anlaşma gereği terör örgütlerine yardımı kesme sözü vermişti. Haziran 2022'deki NATO Zirvesi'nde imzalanan mutabakatın uygulanması beklenirken Ocak 2023'te ipleri koparan iki provokasyon yaşanmıştı. Şimdi ise gözler İsveç, Türkiye ve NATO yetkililerin 11-12 Temmuz'da Brüksel'de yapacağı toplantıya çevrildi.