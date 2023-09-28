Son Dakika: İstanbul Şirinevler'de bir binadaki doğal gaz patlamasında can kaybı 3'e yükseldi

İstanbul Şirinevler'de 6 katlı bir binada yaşanan doğal gaz patlamasında can kaybı 3'e çıktı.

6 KATLI BİNADA DOĞAL GAZ PATLAMASI

Şirinevler Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'ndeki 6 katlı bir binanın 5. katındaki dairede doğal gaz patlaması meydana geldi. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Güvenlik güçlerince sokak kapatılırken belediye ve AFAD ekipleri de binada çalışma başlattı. Patlamanın etkisiyle binadan kopan molozlar çevredeki araçların üstüne düşerken çevredeki bazı binaların camları da kırıldı. Sokaktaki bir ağaç da patlamadan dolayı bir aracın üstüne devrildi.

CAN KAYBI 3'E YÜKSELDİ

Olayda bir acı haber daha geldi. Patlamada yaralanan vatandaşlardan birisi de hastanede hayatını kaybetti. Olayda can kaybı 3'e yükseldi. 1'i ağır 3 yaralının hastanedeki tedavisi devam ediyor.

"CİDDİ BİR SES DUYULDU"

İstanbul'un Şirinevler ilçesinde Kazım Karabekir Caddesi'ndeki bir binanın 6. katında meydana gelen patlama büyük korku yaşattı. Patlama hakkında bilgi veren Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, "En üst katta bir doğalgaz patlaması var. Ona bağlı olarak yangın başlamış. Çevrede tahliye çalışmaları başladı. Vatandaşlar binanın etrafından uzaklaştırıldı. Ciddi bir ses duyuldu, bizler de duyduk." ifadelerini kullandı.

ORTALIK SAVAŞ ALANI GİBİ

Öte yandan; patlamanın şiddetiyle çevredeki binalar ve dükkanlar da zarar gördü. Binalardan moloz, beton ve cam parçaları koparken patlamanın şiddetiyle bazı ağaçlar devrildi. Sokaktaki park halindeki araçların bir kısmı ise zarar gördü.

İşte olay yerinden kareler: