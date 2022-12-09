Son Dakika: Çırağan Sarayı'nda yangın! Otel tahliye edildi, 1 yaralı var

Son dakika: İstanbul'da Çırağan Sarayı'nın otel bölümünde yangın çıktı. Yangın nedeniyle otelde bulunanlar tahliye edilirken, yoğun duman tüm caddeyi kapladı. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında can kaybı yaşanmadı. 1 kişi yaralandı, 3 kişi ise dumandan etkilendi.

Beşiktaş'ta bulanan İstanbul'un simgelerinden tarihi Çırağan Sarayı'nın otel bölümünün 4. katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangının 4. kattaki restorasyon yapılan bölümde çıktığı belirlendi.

YOL TRAFİĞE KAPATILDI

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yol da trafiğe kapatıldı. Sürücüler çevre yollara yönlendirildi. Binada bulunanlar ise hemen tahliye edildi. Yangın çıkan katta tadilat olduğu üst katta ise işçilerin kaldığı belirtildi.

CAN KAYBI YOK

Balkonlardan dumanın yükseldiği yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Olayda can kaybı yaşanmadı. Yaralı bir kişi ise ambulansla hastaneye götürüldü. 3 kişi dumandan etkilendi.